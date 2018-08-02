Чотири гравці "Шахтаря" пропустили тренування команди перед матчем з "Динамо"

Донецький "Шахтар" продовжує підготовку до центрального матчу третього туру української футбольної Прем'єр-Ліги з київським "Динамо".

Під час тренування "Шахтаря", яке пройшло 2 серпня, були відсутні в загальній групі четверо гравців: захисники Сергій Кривцов і Іван Ордець, хавбек Дентіньо і форвард Оларенваю Кайоде.

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Зазначимо, що раніше повідомлялося про відсутність захисників і нападника в загальній групі. Про наявність проблем зі здоров'ям у Дентіньо "гірники" не інформували.

Нагадаємо, що матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться 3 серпня о 19:00 на НСК "Олімпійський".

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