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Чотири гравці "Шахтаря" пропустили тренування команди перед матчем з "Динамо"

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"Шахтар" готується до матчу з "Динамо"
"Шахтар" готується до матчу з "Динамо" / shakhtar.com

Донецький "Шахтар" продовжує підготовку до центрального матчу третього туру української футбольної Прем'єр-Ліги з київським "Динамо".

Під час тренування "Шахтаря", яке пройшло 2 серпня, були відсутні в загальній групі четверо гравців: захисники Сергій Кривцов і Іван Ордець, хавбек Дентіньо і форвард Оларенваю Кайоде.

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Зазначимо, що раніше повідомлялося про відсутність захисників і нападника в загальній групі. Про наявність проблем зі здоров'ям у Дентіньо "гірники" не інформували.

Нагадаємо, що матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться 3 серпня о 19:00 на НСК "Олімпійський".

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Теги: Новини спорту Динамо УПЛ Шахтар
Джерело: 24 Канал
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