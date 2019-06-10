Чотири "золота" завоювали українські ветерани на міжнародних змаганнях у Шотландії

Команда українських ветеранів здобула чотири золоті медалі та дві бронзові на міжнародних змаганнях The Cateran Yomp-2019 у Шотландії.

Благодійний фонд "Ветеранська десятка" на сторінці у Facebook повідомив, що українські ветерани достойно представила свою країну. У змаганнях також взяли участь ветерани зі США, Великобританії, Канади, Австралії та Грузії.

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Зазначається, що команда V10 поранених учасників бойових дій успішно завершила участь у марш кидку. Вночі та вранці 9 червня чотири члени команди перетнули фініш "золотого етапу" змагань дистанції 87 кілометрів, решта взяли "бронзу" на дистанції в 35 кілометрів.

На дистанції 87 кілометрів один із найкращих результатів показав Олег Зимников. Ще один українець Вадим Свириденко на протезах пройшов 35 кілометрів і вклався в загальний норматив 8 годин.

Всі члени команди продемонстрували свої найкращі якості та гідно представили військо України,

– зазначили у "Ветеранській десятці".

Українські ветерани не вперше беруть участь у змаганнях The Cateran Yomp. Так, минулого року команда виборола п’ять золотих та одну бронзову медаль.

Цьогоріч у підготовці команди взяв участь фонд "Ветеранська десятка", Трастовий фонд НАТО, посольство Великої Британії та керівництво Збройних сил і Національної гвардії України.