Човен із мігрантами загорівся біля Італії: є загиблі та зниклі безвісти
Біля південних берегів Італії загорівся човен з 20 мігрантами на борту. У результаті щонайменше 3 людини загинули, водночас 3 вважають зниклими безвісти. Інших пасажирів на італійських військо-морських суднах доправили до порту, частину людей на суші госпіталізували.
Смертельна пожежа на човні з мігрантами біля берегів Італії
Про це інцидент стало відомим увечері 30 серпня. Про це повідомила низка іноземних ЗМІ, зокрема Al Jazeera.
До речі Рятувальне коло у формі серця: судно з біженцями, яке фінансує Бенксі, попросило про порятунок
Що відомо про жертв і потерпілих
- Внаслідок займання судна загинули щонайменше троє мігрантів – двоє чоловіків і жінка.
- Ще 3 людини вважають зниклими безвісти в морі. Їхні пошуки тривають.
- Шестеро людей перебувають в лікарні італійського портового міста Кротоне з важкими опіками, зокрема два співробітника фінансової поліції Італії, які забирали людей з човна.
- Двоє мігрантів перебувають у важкому стані.
- 12 осіб, що вижили, було доправлено в центр прийому мігрантів в Кротоне.
Причиною займання називають, попередньо, витік палива. Пожежа виникла, коли до судна підійшов італійський військовий корабель, що брав на борт мігрантів. Опісля стався ще й вибух.
Спочатку на борту судна перебували 34 людини, але 13 мігрантів дісталися берега до того, як судном зацікавилися італійська митна служба та поліція з фінансових злочинів. Правоохоронці хотіли доправити судно до порту.
Зверніть увагу В італійській лікарні мігранти покусали медиків і військових: деталі інциденту
Італія та мігранти: основне
- Раніше Італія була основним маршрутом в Європу для сотень тисяч шукачів притулку та інших мігрантів, але їхня кількість різко скоротилася після репресій в Лівії проти контрабандистів.
- Проте, в 2020 році відбувся підйом, хоча Рим закрив свої порти для суден мігрантів, заявивши, що їм неможливо допомогти через кризу з коронавірусом.
- За офіційними даними міністерства внутрішніх справ Італії, у 2020 році до берегів країни прибули майже 18 тисяч мігрантів. Для порівняння, щонайменше 4 900 осіб досягли Італії за той же період в 2019 році.