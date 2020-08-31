Біля південних берегів Італії загорівся човен з 20 мігрантами на борту. У результаті щонайменше 3 людини загинули, водночас 3 вважають зниклими безвісти. Інших пасажирів на італійських військо-морських суднах доправили до порту, частину людей на суші госпіталізували.

Смертельна пожежа на човні з мігрантами біля берегів Італії

Про це інцидент стало відомим увечері 30 серпня. Про це повідомила низка іноземних ЗМІ, зокрема Al Jazeera.

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Що відомо про жертв і потерпілих

Внаслідок займання судна загинули щонайменше троє мігрантів – двоє чоловіків і жінка.

Ще 3 людини вважають зниклими безвісти в морі. Їхні пошуки тривають.

Шестеро людей перебувають в лікарні італійського портового міста Кротоне з важкими опіками, зокрема два співробітника фінансової поліції Італії, які забирали людей з човна.

Двоє мігрантів перебувають у важкому стані.

12 осіб, що вижили, було доправлено в центр прийому мігрантів в Кротоне.

Причиною займання називають, попередньо, витік палива. Пожежа виникла, коли до судна підійшов італійський військовий корабель, що брав на борт мігрантів. Опісля стався ще й вибух.

Спочатку на борту судна перебували 34 людини, але 13 мігрантів дісталися берега до того, як судном зацікавилися італійська митна служба та поліція з фінансових злочинів. Правоохоронці хотіли доправити судно до порту.

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