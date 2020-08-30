Екіпаж судна "Луїза Мішель", на якому перебували 200 біженців із Близького Сходу, вночі 29 серпня попросив про допомогу. Причиною стало перевантаження.

Члени екіпажу заявили, що на їхнє прохання про допомогу влада європейських країн відреагувала неналежно. Про це повідомляє BBC.

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"Луїзі Мішель" вдалося зберегти стабільність судна, а на єдиному рятувальному плоту плавало тіло мігранта, який не зміг пережити дорогу.



Малюнок Бенксі на судні "Луїза Мішель" / Фото The Guardian

Що кажуть в ООН

В Агентстві ООН із питань біженців заявили, що усім біженцям із Близького Сходу, які на цей час перебувають на трьох кораблях у Середземному морі, необхідно дозволити безпечно висадитися.

В ООН також розповіли, що на борту "Луїзи Мішель" перебували 200 врятованих біженців. Раніше італійська державна телекомпанія RAI озвучила цифру 130 біженців.

Людей необхідно врятувати якомога швидше

За словами Агентства із питань біженців, людей з судна потрібно забрати якомога швидше.

Будь-які затримки можуть поставити під загрозу безпеку людей на борту, включаючи екіпаж,

– наголосили в організації.

Берегова охорона Італії повідомила, що їхні люди забрали 49 пасажирів "Луїзи Мішель", проте "більшість ще чекає".

У Середземному морі зараз також перебувають ще два судна із біженцями

SeaWatch – 350 біженців на борту. Судно долучилося до порятунку пасажирів "Луїзи Мішель"

Maersk Etienne – 27 біженців на борту.

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