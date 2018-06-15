ЧС у Росії відзначився черговим конфузом: власник квитка за 33 тисячі простояв гру

Одному із уболівальників, який відвідав матч-відкриття російського Чемпіонату світу з футболу довелося всі 90 хвилин стояти, хоча він придбав квиток, що входить до 1 категорії продажів, за 33 тисячі рублів (майже за 14 тисяч гривень) – власники таких перепусток мають змогу перебувати на одній із центральних трибун.

Про це написав користувач Микола Павленко на своїй сторінці у Facebook.

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За словами чоловіка, така прикра історія сталася з його сусідом на стадіоні "Лужники" у Москві, місце якого було зламано, чи не зібрано.

"Поряд гайка валяється. Візьми та й сам закрути. Приблизно так і вчинив сусід, з моєю допомогою. Однак, на головний стадіон чемпіонату не пускають з гайковим ключем. Оскільки закрутити його по-нормальному неможливо… руками. До того ж, найголовніше, що другий гайки немає", – підкреслив юзер.

Як зауважив Микола Павленко, опісля його сусід звернувся до волонтерки, яка аж тричі кудись ходила щодо цього питання, але у підсумку весь перший тайм змушеним був стояти, а потім і зовсім пішов кудись.

"А мені подумалося, якби я раптом опинився на злощасному місці. І скільки ще таких крісел на стадіоні "Лужники". Такому новому та сучасному. Соромно", – додав футбольний уболівальник.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що через дивну конструкцію стадіону у Єкатеринбурзі шість тисяч глядачів не змогли подивитися гру між Єгиптом і Уругваєм, що відбулася в рамках ЧС-2018.