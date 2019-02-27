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      Лев Парцхаладзе

      Что такое Концепция публичного управления в строительстве и зачем она?

      66
      Украинское строительство переживает сложные времена
      Украинское строительство переживает сложные времена / Фото из открытых источников

      Какие проблемы мы имеем сегодня в украинской строительной отрасли: это застройка с нарушением строительных норм, постоянное недоверие и конфликты между органами власти, строителями и общественностью, низкий интерес инвесторов к отрасли.

      Проблемы есть, они масштабные и их нужно решать. Но чтобы это было действенно, это нужно делать обязательно вместе с экспертами и представителями общественности.

      Именно поэтому чуть более года назад нами было принято совместное решение создать и публично согласовать Концепцию, как общее видение модели управления строительной отраслью.

      При этом разработка такой Концепции является одним из ключевых антикоррупционных мероприятий в рамках распоряжения Кабинета министров о предотвращении коррупции в центральных органах исполнительной власти.

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      В ноябре 2017 года между Минрегионом, экспертами и общественностью был подписан Меморандум о сотрудничестве в разработке и реализации Концепции публичного управления в отрасли строительства. Активная работа началась. В разработке концепции приняли участие более 50 экспертов из различных организаций. И я очень благодарен всем, кто присоединился к этой конструктивной работе: "Разом проти корупції", GIZ, BRDO, IDLO, КБУ, Строительная палата Украины, Союз архитекторов и многие другие.

      Концепция разрабатывается при поддержке проекта "Интегрированное развитие городов в Украине, которая проводится немецким обществом международного сотрудничества "Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH" и финансируется правительствами Германии и Швейцарии.

      Открытая и доступная информация в строительстве – это ключ к решению многих проблемных вопросов, которые сегодня приводят к тому, что отрасль работает неэффективно. А внедрение Концепции публичного управления позволит сделать открытой всю существующую информацию в строительстве, обеспечить прозрачность в отрасли.

      Она предполагает соблюдение таких принципов при разработке проектов законов и других нормативно-правовых актов:

      1) полнота, прозрачность и доступность информации о градостроительной деятельности для всех ее участников;
      2) повышение роли общественности при принятии решений по градостроительной деятельности;
      3) приоритетность сохранения культурного наследия и окружающей среды;
      4) устранение коррупционных рисков;
      5) дерегуляция хозяйственной деятельности, максимальная интеграция и автоматизация разрешительных процедур.

      Все это позволит исключить ручное управление в отрасли, уменьшить коррупционные проявления в строительстве и привлечь новых инвесторов.

      Сейчас экспертами разработан предварительный проект Концепции. После доработки ее положений и ряда публичных обсуждений с участием широкого круга экспертов, специалистов и общественности будет направлен на рассмотрение в Кабинет министров.

      Так что активно работаем на лучшие изменения в строительной отрасли!

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      Автор: Лев Парцхаладзе
      Теги: Новини України Корупція Публікації Новини нерухомості України Новини нерухомості Будівництво
      Джерело: 24 Канал
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