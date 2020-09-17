Конституційний суд України виніс рішення щодо конституційності закону про НАБУ. КСУ визнав незаконними всі повноваження щодо НАБУ, які були у президента. Зокрема, призначати та звільняти директора. Однак найголовнішим є те, що суд не визнав НАБУ нечинним як державний правоохоронний орган.

Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній головний військовий прокурор Віктор Чумак.

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"Однак найголовнішим є те, що не стає під сумніви існування НАБУ та всіх кримінальних проваджень, які воно наразі веде", – наголосив він.

Також Чумак зазначив, що вважає Ситника абсолютно легітимним директором НАБУ. Зокрема впевнений, що той має право керувати органом у повному обсязі.

За словами колишнього головного військового прокурора, рішення Конституційного суду України не набирає чинності одразу після опублікування. Тобто КСУ дає 3 місяці для того, аби привести у відповідність норми закону.

Що відомо про рішення КСУ щодо призначення Ситника