Конституційний суд, за поданням нардепа Дубінського, визнав призначення Артема Ситника директором НАБУ незаконним. Втім це рішення не стало приводом негайного його звільнення, тож депутати внесли в КСУ нове подання – визнати увесь закон про НАБУ неконституційним.

Політолог Тарас Загородній вважає, що підґрунтя до таких позовів нардепів проти НАБУ було закладено ще від початку створення Антикорупційного бюро. Таку думку він висловив в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.

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З самого початку, коли вони (антикорупційні органи – 24 канал) створювались, такі міни юридичні, які зараз вибухають, і тоді ще були закладені", – відзначив політолог.

За його словами, ще тоді говорили, що це рано чи пізно вибухне. Зокрема стосовно того, чи мав право Порошенко призначати своїм указом директора НАБУ Артема Ситника.

Тарас Загородній не виключає, що таку юридичну колізію закласти і щодо того, чи є НАБУ правоохоронним органом. Відтак тоді, можливо, це було навмисно зроблено.

Просто не треба було робити це так швидко і якісніше робити закони. Хоча я не виключаю, що це була навмисна ідея, аби потім скасувати заднім числом всі розслідування, які веде НАБУ,

– пояснив він.

І як приклад навів скасування статті про збагачення. Її скасували, і НАБУ було змушено призупиняти дуже багато справ.

Що відомо про кримінальну статтю про незаконне збагачення? Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні ввели у 2015 році. Це було однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій з візової лібералізації. А ще це було одним із зобов'язань України перед МВФ.



Найтяжче покарання за незаконне збагачення – ув’язнення терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Втім Тарас Загородній зауважив, що насправді хотілося б бачити від НАБУ кращої спритності. Тому що вже вся вертикаль створена. зокрема є Вищий антикорупційний суд. Однак там досі немає справ Мартиненка, Насірова та інших осіб, які тягнуться роками.

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Що відомо про справу щодо законності НАБУ