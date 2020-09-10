Народний депутат від ОПЗЖ Василь Німченко вимагає, щоб Конституційний суд визнав закон про НАБУ повністю неконституційним. Такі дії можуть призвести до ліквідації антикорупційного бюро.

Така спроба позбутися НАБУ є не першою. Про це у прямому ефірі на 24 каналі повідомила народна депутатка зі "Слуги народу" Анастасія Радіна.

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"Я б хотіла зафіксувати, що прозвучало прохання від пана Німченка в цілому визнати неконституційним закон про антикорупційне бюро", – заявила Анастасія Радіна.

Спроби позбутися НАБУ

Народна депутатка розповіла, що вже була постанова щодо звільнення директора НАБУ. Цей проєкт жодним чином не відповідав обмеженим законам та можливостям Верховної Ради.

"Ми бачили подання до Конституційного суду щодо неконституційності призначення. Бачили подання щодо неконституційності окремих норм закону про НАБУ. А тепер ще й прохання визнати повністю неконституційним закон про антикорупційне бюро. Така наполегливість є у колег від "Опозиційного блоку", аби позбутися антикорупційного бюро", – додала Анастасія Радіна.

Що відомо про справу щодо законності НАБУ

До Конституційного суду звернулись 50 народних депутатів з поданням щодо закону "Про Національне антикорупційне бюро України". Авторами подання є народні депутати від ОПЗЖ Василь Німченко і Григорій Мамка.

Вони просять суд визнати неконституційними положення закону, яке визначає Національне антикорупційне бюро України державним правоохоронним органом.

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Також народні депутати оскаржують положення закону в частині повноважень Президента утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади директора НАБУ.