Народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин прокоментував останні гучні призначення влади. На його думку, Офіс Президента врешті перестав прикриватися, що дає можливість правоохоронним органам працювати.

Натомість відомство почало чітко контролювати фактично всі дії правоохоронних органів. Таку думку народний обранець висловив у прямому ефірі 24 каналу.

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Він додав: експертизи отримуються достатньо оперативно, якщо є політичне замовлення, справи проти політичних опонентів, чи коли потрібно щось "порішати" з бізнесом. Натомість коли треба спішити, бо є серйозна корупційна справа, наприклад – НАБУ, йде їх блокування та відкладання.

Що таке відкладання експертизи, наприклад, в справі Микитася, де шкода державі вимірюється в сотнях мільйонів? Це можливість частину з цих мільйонів спрямувати на експерта, який дасть потрібний висновок,

– зауважив Юрчишин.

"Або уникне надання висновку, що послабить позиції держави у захисті своїх інтересів. Тому це – зміна взагалі підходу. Зараз є ручне керування правоохоронною системою, воно посилюється", – переконаний політик.

Про ймовірного заступника Венедіктової

За його словами, саме тому в так званому російському напрямку ОП спостерігається серйозний провал. Юрчишин прокоментував ймовірне призначення Максима Якубовського заступником голови Офісу генпрокурора.

"Зараз маємо залучення Якубовського, який має зв'язок з Медведчуком. Скоріш за все, йому передадуть міжнародні справи, де Україна є в судових спорах з РФ. Явно, що не для посилення української позиції", – вважає депутат.

Довідка. Новим заступником генпрокурорки Ірина Венедіктова, ймовірно, став або стане Максим Якубовський. Він є юристом Віктора Медведчука – кума Володимира Путіна. Про це повідомив Віталій Шабунін, посилаючись на дані в декларації прокурора.



Водночас офіційної інформації про призначення Якубовського на сайті Офісу генпрокурора України наразі немає.

Про причини суперечливих призначень

На думку Юрчишина, призначення – не просто випадковість, а цілком цілеспрямована політика влади. "Адже ми бачимо залучення до ДБР адвоката Януковича, бачимо посилення проросійської риторики", – наголоси політик.

"Бачимо фактично підігрування генпрокуратурою Бахматюку – дивним чином, коли це збігається з призначенням на посаду міністра економіки людини, яка довший час працювала в системі його компаній", – додав нардеп..

Й запевнив, що це не збіг, а домовленість Офісу Президента з олігархами і росіянами. Відповідно, в Україні йде послаблення правоохоронної системи, використання її суто як силової системи для тиску на "неугодних", а не на виконання функцій захисту прав людини.