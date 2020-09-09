Віталій Шабунін повідомив, що генпрокурорка Ірина Венедіктова призначила своїм заступником юриста Медведчука – Максима Якубовського. Що про нього відомо – читайте далі.

Якубовський є типовим представником скомпрометованої корумпованої прокурорської еліти. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

До теми Венедіктова призначила своїм заступником юриста Медведчука, – Шабунін

Він зазначив, більшу частину свого життя Якубовський пропрацював в органах прокуратури. При цьому, примудрився накопичити чималі статки. У нього є кілька дорогих джипів, квартири в Києві та Одесі, земельні ділянки.

Жив він досить добре як прокурор при різних президентах. І в часи Ющенка, і в часи Януковича. Після цього попрацював 2 роки в Медведчука, коли звільнився з прокуратури,

– зауважив Гнап.

Й пояснив, що причини цього звільнення – невідомі. Була лише попередня інформація, що у Якубовського як у представника старої прокурорської еліти були конфлікти з оточенням донецького генпрокурора Пшонки.

"Якубовський представляв там інший прокурорський клан. Зокрема, близький до Медведчука та Ківалова. З Пшонкою він не спрацювався, через це пішов з прокуратури", – розповів Гнап.

За його словами, Якубовський 2 роки працював юристом в експертному центрі "Правова держава" Віктора Медведчука. Там він "штампував" різні пропозиції щодо того, як Україні піти на федералізацію та тісніше зближуватися з Росією.

Згодом Порошенко особистим указом надав Якубовському звання генерал-майора юстиції. "При Зеленському, який йшов на вибори під гаслами оновлення, такий скомпрометований кадр теж йде на підвищення", – підкреслив журналіст.

Зазначимо, що офіційної інформації про призначення Максима Якубовського на посаду заступника Венедіктової на сайті Офісу генпрокурора України наразі немає.

Чому старі прокурори повертаються

На думку Гнапа, старі прокурори повертаються через те, що найближче оточення Зеленського та сам президент зробили ставку на "старих перевірених корупціонерів". Це сталося після того, як було звільнено уряд Гончарука та першу хвилю молодих реформаторів.

Про це свідчить, зокрема, призначення Олега Татарова в Офіс Президента. А також тимчасова поява Святослава Піскуна серед радників генпрокурорки Венедіктової, вважає журналіст. Власне кажучи, прем'єр-міністр Денис Шмигаль – також з когорти старих державників, які вже давно перебувають у владі, нічим особливим не відзначилися, а лише закривали очі на різні схеми,

– додав він.

Гнап переконаний, що все це – наслідок відсутності бачення розвитку країни у президента Зеленського. "Він, очевидно, не довіряє людям, які пропонують серйозні ґрунтовні зміни для України. Сам також не розуміє, що робити", – підсумував журналіст.