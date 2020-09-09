Новим заступником генпрокурорки Ірина Венедіктова став Максим Якубовський. Він є юристом Віктора Медведчука – кума російського президента Володимира Путіна.

Якубовський подав декларацію про доходи за 2019 рік. Місцем роботи або місцем майбутньої роботи там вказано Офіс генпрокурора. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав Віталій Шабунін.

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А посадою, яку він займає чи на яку претендує – заступник генпрокурора. Керівник "Центру протидії корупції" вважає, що Якубовському можуть віддати російський напрямок у відомстві.

Ну і звичайно, Зеленський хороший і нічого цього не знає, це все його "єрмаки" різні обманюють. (Насправді, ні),

– підкреслив Шабунін.

Зазначимо, що офіційної інформації про призначення Максима Якубовського на посаду заступника Венедіктової на сайті Офісу генпрокурора України наразі немає.

Цікаво! У липні Венедіктова призначила своїм першим заступником Романа Говду. Раніше він працював у прокуратурі під керівництвом Шокіна та Луценка, а також очолював відділ ГПУ, який давав дозвіл на переслідування майданівців.

Що відомо про Максима Якубовського: