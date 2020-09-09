Венедіктова призначила своїм заступником юриста Медведчука, – Шабунін
Новим заступником генпрокурорки Ірина Венедіктова став Максим Якубовський. Він є юристом Віктора Медведчука – кума російського президента Володимира Путіна.
Якубовський подав декларацію про доходи за 2019 рік. Місцем роботи або місцем майбутньої роботи там вказано Офіс генпрокурора. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав Віталій Шабунін.
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А посадою, яку він займає чи на яку претендує – заступник генпрокурора. Керівник "Центру протидії корупції" вважає, що Якубовському можуть віддати російський напрямок у відомстві.
Ну і звичайно, Зеленський хороший і нічого цього не знає, це все його "єрмаки" різні обманюють. (Насправді, ні),
– підкреслив Шабунін.
Зазначимо, що офіційної інформації про призначення Максима Якубовського на посаду заступника Венедіктової на сайті Офісу генпрокурора України наразі немає.
Що відомо про Максима Якубовського:
- В органах прокуратури він – з 1996 року. На початку кар'єри працював в Одеській транспортній прокуратурі.
- У 2014 році став заступником головного військового прокурора – начальником управління процесуального керівництва.
- У березні 2015 року Якубовський очолив військову прокуратуру Південного регіону України.
- У цьому ж році був претенденом на посаду керівника новоствореної САП, але не потрапив до фіналу конкурсу.
- Якубовський тривалий час працював у організаціях Віктора Медведчука і навіть був їх спікером. Зокрема – в "Українському виборі" та Центрі правових ініціатив "Правова держава".