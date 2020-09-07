Голова Служби безпеки України Іван Баканов може очолити Офіс генпрокурора. Натомість нинішня генпрокурорка Ірина Венедиктова може стати главою міністерства юстиції.

Таку інформацію з посиланням на власні джерела повідомляє видання "РБК-Україна".

До речі Реформа СБУ: коли Рада візьметься за розгляд законопроєкту і чи залишиться Баканов

Що відомо про можливі кадрові зміни

Джерела видання в монобільшості зазначили, що головою Мін'юсту Денисом Малюською незадоволена близько третина фракції "Слуга народу". Все, мовляв, через ексцентричну поведінку міністра.

Водночас за інформацією видання, у Малюськи є й чимала "група підтримки" всередині "Слуги народу".

Ротація Баканов – Венедиктова – це цілком робоча схема. Чутки про це вже давно ходять, але поки що ніякої конкретики немає,

– зазначило одне з джерел.

Що про ці чутки кажуть у "Слузі народу"

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечував імовірність зміни посад для очільника СБУ Івана Баканова і генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

За його словами, він читав про це в телеграм-каналах. Водночас Арахамія наразі не бачить жодних натяків на ймовірність таких кадрових змін.

Цікаво Про ставлення до Авакова та активність у соцмережах: ексклюзивне інтерв'ю міністра Малюськи