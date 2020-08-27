Законопроєкт про реформу СБУ вже майже готовий. Нардепи можуть розглянути його у першому читанні вже у вересні. А ост в цілому президентський законопроєкт можуть проголосувати до кінця 2020 року. При цьому реформа СБУ передбачає нові кваліфікаційні вимоги безпосередньо до очільника.

Коли законопроєкт розглянуть у Раді

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Наразі законопроєкт президента про Службу безпеки України майже допрацьований і змінений. Про це "РБК-Україна" розповіла "слуга народу" Мар'яна Безугла.

Відтак, у першому читанні він може бути прийнятий у вересні, а в цілому – до кінця 2020 року.

Чому законопроєкт доопрацьовують:

За словами Безугли, зауваження іноземних експертів будуть враховані.

Раніше саме критика міжнародників була підставою для повернення законопроєкту на доопрацювання.

Адже ще в березні президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №3196 "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України". Тоді глава держави подав його як невідкладний.

Чи звільнять Баканова

Зміна глави СБУ законопроєктом не передбачається, однак реформа має усунути політичний вплив на керівників відомства і пропише нові кваліфікаційні вимоги безпосередньо до очільника Служби безпеки.

Відтак, говорити про зміну Івана Баканова на посаді голови СБУ після прийняття закону поки рано.