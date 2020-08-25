Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова звільнила Святослава Піскуна з посади позаштатного радника. Цікаво, що Піскун свого часу також обіймав посаду генпрокурора.

Звільнення Піскуна: що відомо

Венедіктова вже навіть видала наказ щодо звільнення Піскуна. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.

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Про причини такого кроку інформації немає. Таким чином, Піскун на посаді позаштатного радника пробув менше ніж 1 місяць.

Що цьому передувало

Венедіктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником на громадських засадах 27 липня.

Вона натякнула, що взяла Піскуна в радники через його досвід і ефективність. Як пояснила Венедіктова, якщо людина десятиліттями перебуває в одній професії, залишається соціально активною та за нею ідуть колективи, то вона – ефективна.

61-річний Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора: за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка – загалом з 2002 по 2007 рік, щоправда 2006-й із цього переліку випадає.

Реакція спільноти на звільнення Піскуна

Активіст і член комісії, що проводила переатестацію прокурорів, Олександр Лємєнов вважає, що Венедіктова звільнила Піскуна здебільшого через позицію Офісу Президента. А вже потім вона сама знайшла прогалини в адекватності тричі ексгенпрокурора.

Правильні рішення Генпрокурора треба підтримувати, бо наступні звільнення також мають бути в такому руслі,

– зауважив він.

Водночас Лємєнов дивується, чому звільнення Піскуна не стало наслідком відставки Венедіктової.

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