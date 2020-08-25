Венедіктова звільнила Піскуна, – ЗМІ
Очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова звільнила Святослава Піскуна з посади позаштатного радника. Цікаво, що Піскун свого часу також обіймав посаду генпрокурора.
Венедіктова вже навіть видала наказ щодо звільнення Піскуна. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.
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Про причини такого кроку інформації немає. Таким чином, Піскун на посаді позаштатного радника пробув менше ніж 1 місяць.
Що цьому передувало
- Венедіктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником на громадських засадах 27 липня.
- Вона натякнула, що взяла Піскуна в радники через його досвід і ефективність. Як пояснила Венедіктова, якщо людина десятиліттями перебуває в одній професії, залишається соціально активною та за нею ідуть колективи, то вона – ефективна.
- 61-річний Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора: за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка – загалом з 2002 по 2007 рік, щоправда 2006-й із цього переліку випадає.
Реакція спільноти на звільнення Піскуна
Активіст і член комісії, що проводила переатестацію прокурорів, Олександр Лємєнов вважає, що Венедіктова звільнила Піскуна здебільшого через позицію Офісу Президента. А вже потім вона сама знайшла прогалини в адекватності тричі ексгенпрокурора.
Правильні рішення Генпрокурора треба підтримувати, бо наступні звільнення також мають бути в такому руслі,
– зауважив він.
Водночас Лємєнов дивується, чому звільнення Піскуна не стало наслідком відставки Венедіктової.
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Головні факти з біографії Святослава Піскуна
- Він – родом із Бердичева, що на Житомирщині.
- У 80 – 90-х роках був слідчим у прокуратурі Ірпеня, а згодом – прокурором відділу прокуратури Київської області.
- Наприкінці 90-х Святослав Піскун став начальником слідчого управління податкової міліції України, заступником тодішнього глави Державної податкової адміністрації України Миколи Азарова.
- У 2002 році з подачі Леоніда Кучми Піскун вперше стає генеральним прокурором. З посади був звільненим у 2003 році через "політизацію органу".
- У 2004 році Піскун спочатку стає заступником секретаря РНБО, але в грудні того ж року, згідно з рішенням Печерського райсуду Києва повертає собі посаду генпрокурора.
- У жовтні 2005-го президент Віктор Ющенко, незадоволений роботою Піскуна, ініціював його відставку.
- У 2007 році Ющенко поновив Піскуна на колишній посаді. А вже через місяць знову відправив у відставку. Офіційна причина: Піскун за 20-денний термін не склав депутатський мандат, тобто працював одночасно на посадах у виконавчій і законодавчій гілках влади.
- Двічі, в 2006 і 2007 роках Піскун отримував мандат народного депутата України. Обидва рази – за списком "Партії регіонів", водночас, залишаючись безпартійним.
- В 2012 голосував за скандальний мовний "закон Ківалова – Колесніченка".
- У 2014 році балотувався у Раду від партії Тігіпка "Сильна Україна".
- У 2016 році його обрали головою Союзу юристів України.
- Піскун – частий гість телеканалів, які пов'язують з Віктором Медведчуком: "112 Україна" і ZIK.