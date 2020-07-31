Генпрокурорка Ірина Венедіктова призначила своїм радником Святослава Піскуна – генпрокурора часів Кучми та Ющенка. У такий спосіб ідея очищення прокуратури просто нівелюється.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Віктор Чумак, який був заступником генпрокурора Руслана Рябошапки. Він не розуміє, чим керувалась Венедіктова, коли призначала Піскуна своїм радником.

Цікаво Венедіктова взяла собі в радники Піскуна: документ

"Що можуть порадити люди, які були у прокуратурі Ющенка, Кучми? Тоді прокуратура була інструментом політичного тиску і бізнесових репресій. Саме для того вона тоді працювала", – сказав Чумак.

Знівельована повністю вся ідея очищення, адже створена спеціальна адміністративна комісія, через яку проводять на посади необхідних людей для Венедіктової без будь-яких тестів, конкурсів,

– розповів ексзаступник.

Венедіктова призначає найгірших практиків, – Чумак

За словами Чумака, Венедіктова бере до себе в команду практиків, яких вважають найгіршими за весь час незалежності України. Він припустив, для чого генпрокурорка це робить.

Напевно, для того, щоб ці практики знову стали домінуючими у прокуратурі. Щоб знову мати можливість створювати політичні тиски чи бізнесові репресії з боку прокуратури,

– заявив ексзаступник генпрокурора.

Чумак пояснив, що усі радники Венедіктової – експрокурори та ексзаступники. Як ствердив Чумак, ці люди можуть бути професіоналами, однак точно не такими, які потрібні Україні. "Вони можуть бути професіоналами в реалізації тієї державної політики, яка панувала за часів Януковича, Порошенка та Ющенка. Однак це не та державна політика, яку очікують люди", – сказав він.

Нам не дали закінчити реформу, – ексзаступник

Він пояснив, що прокуратура потребує колосального оновлення. Чумак запевнив, що команда Рябошапки змогла зробити 30% реформи.

Ще б 3 – 4 місяці і зміни в прокуратурі були б невідворотними. Однак нам їх не дали. Ми перелякали всіх до жаху, такого нічого не очікував. Цей переляк не дав нам закінчити реформу, – зазначив Чумак.

Довідка. Генпрокурорка Ірина Венедіктова призначила Святослава Піскуна своїм радником вчора, 30 липня 2020 року. Такі кадрові зміни одразу викликали обурення у суспільстві, адже Піскун досить скандальна особа.