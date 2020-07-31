Нівелюється ідея очищення прокуратури, – Чумак про призначення Піскуна радником Венедіктової
Генпрокурорка Ірина Венедіктова призначила своїм радником Святослава Піскуна – генпрокурора часів Кучми та Ющенка. У такий спосіб ідея очищення прокуратури просто нівелюється.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Віктор Чумак, який був заступником генпрокурора Руслана Рябошапки. Він не розуміє, чим керувалась Венедіктова, коли призначала Піскуна своїм радником.
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"Що можуть порадити люди, які були у прокуратурі Ющенка, Кучми? Тоді прокуратура була інструментом політичного тиску і бізнесових репресій. Саме для того вона тоді працювала", – сказав Чумак.
Знівельована повністю вся ідея очищення, адже створена спеціальна адміністративна комісія, через яку проводять на посади необхідних людей для Венедіктової без будь-яких тестів, конкурсів,
– розповів ексзаступник.
Венедіктова призначає найгірших практиків, – Чумак
За словами Чумака, Венедіктова бере до себе в команду практиків, яких вважають найгіршими за весь час незалежності України. Він припустив, для чого генпрокурорка це робить.
Напевно, для того, щоб ці практики знову стали домінуючими у прокуратурі. Щоб знову мати можливість створювати політичні тиски чи бізнесові репресії з боку прокуратури,
– заявив ексзаступник генпрокурора.
Чумак пояснив, що усі радники Венедіктової – експрокурори та ексзаступники. Як ствердив Чумак, ці люди можуть бути професіоналами, однак точно не такими, які потрібні Україні. "Вони можуть бути професіоналами в реалізації тієї державної політики, яка панувала за часів Януковича, Порошенка та Ющенка. Однак це не та державна політика, яку очікують люди", – сказав він.
Нам не дали закінчити реформу, – ексзаступник
Він пояснив, що прокуратура потребує колосального оновлення. Чумак запевнив, що команда Рябошапки змогла зробити 30% реформи.
Ще б 3 – 4 місяці і зміни в прокуратурі були б невідворотними. Однак нам їх не дали. Ми перелякали всіх до жаху, такого нічого не очікував. Цей переляк не дав нам закінчити реформу, – зазначив Чумак.
Хто такий Святослав Піскун?Піскун родом із Бердичева, що на Житомирщині, був генеральним прокурором за часів Кучми. Після звільнення через "політизацію органу" він через суди кілька разів домагався поновлення на посаді. Пізніше його знову призначили генпрокурором, тоді президентом був Віктор Ющенко. Однак вже у жовтні 2005 року Віктор Ющенко, незадоволений роботою Піскуна, ініціював його відставку.
У 2007 році Ющенко поновив Піскуна на колишній посаді. А вже через місяць знову відправив у відставку. Як пояснювали, причиною стало те, що Піскун за 20-денний термін не склав депутатський мандат. Він працював одночасно на посадах у виконавчій і законодавчій гілках влади.
Піскун отримував мандат народного депутата України двічі: в 2006 і 2007 роках. Обидва рази – за списком "Партії регіонів", водночас, залишаючись безпартійним. Також відомий Піскун тим, що у 2012 році голосував за скандальний мовний "закон Ківалова – Колесніченка". У 2014 році балотувався у Раду від партії Тігіпка "Сильна Україна". У 2016 році був обраний головою Союзу юристів України. Піскун – частий гість телеканалів, які пов'язують з Віктором Медведчуком – 112 Україна.