08:58
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Чутки: компанія Маска готує до випуску новий смартфон Tesla Quadra

360 Читать новость на русском
Компанія Маска готує до випуску новий смартфон Tesla Quadra
Компанія Маска готує до випуску новий смартфон Tesla Quadra / Фото з вільних джерел

Компанія Ілона Маска Tesla може розпочати виробництво власних смартфонів. Це підтвердили і китайські інсайдери, які опублікували знімки передньої та задньої панелей смартфона. Пристрій під кодовою назвою Tesla Quadra може отримати екран з вирізом і подвійну основну камеру.

Про це повідомляє GizChina.

Читайте також: Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера

Чутки про революційний смартфон від компанії Tesla почали з’являтися ще в листопаді минулого року. Тоді концепт майбутнього девайсу виклали на YouTube-каналі Concept Creator. Варто зазначити, що на відео видно, що новинка повинна була отримати подвійний модуль основної камери.

Презентація концепту революційного смартфону Tesla Phone (2018) – дивіться відео

 

На нових зображеннях Tesla-фону помітно, що майбутній телефон отримає дисплей із тонкими рамками та виріз у верхній частині за останніми тенденціями 2018 року. Розмір екрану може сягнути 6 дюймів. Задню панель прикрашає логотип виробника, а подвійну основну камеру змістили в кут. Проте технічні характеристики Tesla Quadra наразі невідомі.

Зображення панелей смартфону Tesla Quadra
Зображення панелей смартфону Tesla Quadra

Якщо чутки про смартфон Tesla підтвердяться, то специфікації новинки повинні з'явитися в найближчі місяці, адже існування панелей свідчить про те, що виробництво компонентів ґаджета вже розпочалося.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Tesla Смартфони Ілон Маск
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому українці дозволяють собі читати пропагандистські газети?
сьогодні, 08:40 Чому українці дозволяють собі читати пропагандистські газети?
Петро Охотін 65
Почему Национальный Банк поднимает ставку несмотря на снижение инфляции
23 липня, 23:00 Почему Национальный Банк поднимает ставку несмотря на снижение инфляции
Сергій Фурса 425
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
23 липня, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Гроші з-під землі: як Київ втрачає на корупції, зокрема, у метро
23 липня, 22:01 Гроші з-під землі: як Київ втрачає на корупції, зокрема, у метро
Михайло Поживанов 2110
Від геологів до юристів: вартість навчання в українських вишах
23 липня, 20:59 Від геологів до юристів: вартість навчання в українських вишах
1114
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук