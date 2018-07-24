Чутки: компанія Маска готує до випуску новий смартфон Tesla Quadra

Компанія Ілона Маска Tesla може розпочати виробництво власних смартфонів. Це підтвердили і китайські інсайдери, які опублікували знімки передньої та задньої панелей смартфона. Пристрій під кодовою назвою Tesla Quadra може отримати екран з вирізом і подвійну основну камеру.

Про це повідомляє GizChina.

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Чутки про революційний смартфон від компанії Tesla почали з’являтися ще в листопаді минулого року. Тоді концепт майбутнього девайсу виклали на YouTube-каналі Concept Creator. Варто зазначити, що на відео видно, що новинка повинна була отримати подвійний модуль основної камери.

Презентація концепту революційного смартфону Tesla Phone (2018) – дивіться відео

На нових зображеннях Tesla-фону помітно, що майбутній телефон отримає дисплей із тонкими рамками та виріз у верхній частині за останніми тенденціями 2018 року. Розмір екрану може сягнути 6 дюймів. Задню панель прикрашає логотип виробника, а подвійну основну камеру змістили в кут. Проте технічні характеристики Tesla Quadra наразі невідомі.



Зображення панелей смартфону Tesla Quadra

Якщо чутки про смартфон Tesla підтвердяться, то специфікації новинки повинні з'явитися в найближчі місяці, адже існування панелей свідчить про те, що виробництво компонентів ґаджета вже розпочалося.

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