Чутки: Samsung готується випустити ігровий смартфон

За інформацією, яка з’явилась в мережі, південнокорейський гігант Samsung може поповнити ряди виробників смартфонів ігрового рівня. Проте наразі будь-які подробиці про ігровий смартфон Samsung відсутні.

Про це повідомляє AndroidHeadlines.

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Samsung відчуває все більший тиск з боку китайських розробників стільникових апаратів. В таких умовах компанія вимушена змінювати бізнес-стратегію і шукати нові способи залучення покупців. Зокрема, якщо вірити оприлюдненим даним, Samsung вивчає можливість випуску ігрового смартфона.

Варто зазначити, що такі апарати вже є у китайських компаній Xiaomi (Black Shark Gaming Phone) і ZTE (Nubia Red Magic Gaming Phone). Крім того, смартфони ігрового класу пропонують Razer і ASUS.

На жаль, будь-які подробиці про ігровий смартфон Samsung поки відсутні. Але можна припустити, що в разі випуску такий апарат отримає дисплей розміром близько 6 дюймів по діагоналі. Зрозуміло, буде задіяний потужний процесор, а обсяг оперативної пам'яті складе не менше 6 ГБ.

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