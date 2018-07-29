Чутки: студія Electronic Arts припинить роздавати безкоштовні ігри через Origin

Із цифрового магазину Origin компанії Electronic Arts зникла популярна послуга, яка дозволяла безкоштовно отримувати ігри видавця. Користувачі вирішили, що це збій системи, тому звернулися в службу підтримки, де їм дали невтішну відповідь.

Про це повідомляє PCGamer.

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Так як заповітний розділ з безкоштовними іграми зник з Origin без будь-яких пояснень, користувачі звернулися до представників Electronic Arts. Співробітники компанії підтвердили, що вони дійсно вирішили відмовитися від ініціативи On the House та повертати її не планують.

Втім, в EA додали, що планують і надалі покращувати свій сервіс дистрибуції ігор. Не виключено, що незабаром геймерам буде представлена ​​альтернатива популярної послуги.

Програма On the House дебютувала в 2014 році і регулярно радувала користувачів безкоштовною роздачею ігор без будь-яких обмежень: потрібно було лише додати тайтл собі в бібліотеку, після чого його можна було завантажити і встановити в будь-який момент. Важливо відзначити, що вже отримані таким чином ігри Electronic Arts забирати не збирається.

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