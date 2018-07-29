12:50
29 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 19°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чутки: студія Electronic Arts припинить роздавати безкоштовні ігри через Origin

142 Читать новость на русском
Студія Electronic Arts припинить роздавати безкоштовні ігри через Origin
Студія Electronic Arts припинить роздавати безкоштовні ігри через Origin / Фото з вільних джерел

Із цифрового магазину Origin компанії Electronic Arts зникла популярна послуга, яка дозволяла безкоштовно отримувати ігри видавця. Користувачі вирішили, що це збій системи, тому звернулися в службу підтримки, де їм дали невтішну відповідь.

Про це повідомляє PCGamer.

Читайте також: Гра World of Warcraft: в мережі з'явилась жартівлива реклама нового доповнення

Так як заповітний розділ з безкоштовними іграми зник з Origin без будь-яких пояснень, користувачі звернулися до представників Electronic Arts. Співробітники компанії підтвердили, що вони дійсно вирішили відмовитися від ініціативи On the House та повертати її не планують.

Втім, в EA додали, що планують і надалі покращувати свій сервіс дистрибуції ігор. Не виключено, що незабаром геймерам буде представлена ​​альтернатива популярної послуги.

Програма On the House дебютувала в 2014 році і регулярно радувала користувачів безкоштовною роздачею ігор без будь-яких обмежень: потрібно було лише додати тайтл собі в бібліотеку, після чого його можна було завантажити і встановити в будь-який момент. Важливо відзначити, що вже отримані таким чином ігри Electronic Arts забирати не збирається.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно 

Теги: Техно Ігри Інтернет
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
сьогодні, 12:01 Как успеть все и не пристрелиться: актуальный вопрос
Блог Медіа
Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
сьогодні, 08:44 Все, что происходит в окупированном Луганске – это показуха, пользы для жителей нет никакой
Ольга Черненко
Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
28 липня, 22:00 Міф – це серйозно: як Apple та ІДІЛ використовують формули Древньої Греції
Блог Медіа
Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
28 липня, 19:00 Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
Ольга Бродська
Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
28 липня, 17:00 Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
Віталій Дейнега
У Росії пояснили, чому заблокували IP-адреси Google
 22 квітня , 14:47
Остаточно "зламали": Росія залишилась без YouTube
 24 квітня , 18:19
Google Translate "пророкує" апокаліпсис
 24 липня , 09:07
У Росії частково перестав працювати YouTube
23 квітня , 13:02
Facebook тестує новий сервіс роботи з лідерами думок
 21 травня , 18:03
Twitter блокуватиме фейкові акаунти Ілона Маска
 26 липня , 10:09
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук