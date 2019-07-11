Чверть податків на освіту і конкурентна зарплата вчителя: Садовий розповів програму "Самопомочі"

Щороку кількість абітурієнтів, які вирішують вчитися за кордоном, збільшується. На цьому наголошує лІдер "Самопомочі" Андрій Садовий.

"Самопоміч" має план, як зробити українські освітні заклади і їхніх випускників конкурентоспроможними в Європі, про це Андрій Садовий написав на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, партія пропонує 25% усіх податків скеровувати на розвиток галузі освіти, і акциз із продажу тютюну та алкоголю – так званий податок на гріх – інвестувати у розвиток дітей (музика, малювання, спорт).

Професія вчителя має бутиконкурентна: педагоги мають отримувати щонайменше на третину більше, ніж середня зарплата в країні,

– додає Садовий.

Професійно-технічну освіту в "Самопомочі" пропонують відроджувати через узгодження замовлення із потребами місцевого бізнесу. А у вищих навчальних закладах – запровадити конкуренцію через проектне фінансування науки та інновацій в 10-ти найкращих вишах країни.

"До речі, Львів у цьому році майже третину бюджету скерував на потреби освіти. У кожній школі – по два мультиборди, завдяки яким дітям легше пояснити фізику та хімію. Найкращі вчителі та науковці отримують муніципальні премії, так само, як і випускники наших шкіл, які здають ЗНО з максимальним результатом. Так має бути у всій країні!", – написав Садовий.