У Британії прогнозують зростання захворюваності на COVID-19 у 10 разів через місяць
Щодня у Великій Британії фіксують понад 6000 нових випадків COVID-19. Так, кількість хворих подвоюється кожні 7 днів. Якщо уряд не запровадить термінові заходи, в середині жовтня число заражених за добу сягатиме 50 тисяч.
Така кількість хворих призведе до 200 смертей від ускладнень коронавірусу щодня, повідомляє BBC.
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Якщо ми не зробимо достатньо, вірус почне зростати, і наразі це той шлях, по якому ми чітко йдемо. Якщо ми не змінимо курс, то опинимось у дуже складній ситуації,
– заявив головний науковий радник британського уряду Патрік Велланс.
Серед країн Європи найбільшу смертність від COVID-19 зафіксували саме у Великій Британії. Загалом серед країн світу Британія посідає п'яте місце за смертністю від коронавірусу. Офіційна кількість загиблих від вірусу в країні становить 41 777 осіб.
Як реагує уряд Великої Британії
Наразі уряд держави вирішує, чи вводити повторно загальнонаціональний карантин. Міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс заявив, що будь-яке нове обмеження має бути збалансоване зі школами і підприємствами, яким дозволили працювати. За словами міністра, так країна повинна подолати економічну кризу.
Коротко про ситуацію з коронавірусом у Великій Британії
- Нещодавно прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що в Британії розпочинається друга хвиля епідемії COVID-19.
- У Британії не хочуть запроваджувати масштабні заходи самоізоляції.
- Уряд держави запроваджує високі штрафи за порушення самоізоляції. Вони почнуть діяти з 28 вересня.
- Штрафи сягатимуть від 1 тисячі фунтів стерлінгів і до 10 тисяч.
- По 500 фунтів від держави отримають люди з низькими доходами, які йдуть на самоізоляцію.
- Станом на 21 вересня 2021 року у Великій Британії 394 тисячі людей заразилися коронавірусом.