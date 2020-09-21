Щодня у Великій Британії фіксують понад 6000 нових випадків COVID-19. Так, кількість хворих подвоюється кожні 7 днів. Якщо уряд не запровадить термінові заходи, в середині жовтня число заражених за добу сягатиме 50 тисяч.

Така кількість хворих призведе до 200 смертей від ускладнень коронавірусу щодня, повідомляє BBC.

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Якщо ми не зробимо достатньо, вірус почне зростати, і наразі це той шлях, по якому ми чітко йдемо. Якщо ми не змінимо курс, то опинимось у дуже складній ситуації,

– заявив головний науковий радник британського уряду Патрік Велланс.

Серед країн Європи найбільшу смертність від COVID-19 зафіксували саме у Великій Британії. Загалом серед країн світу Британія посідає п'яте місце за смертністю від коронавірусу. Офіційна кількість загиблих від вірусу в країні становить 41 777 осіб.

Як реагує уряд Великої Британії

Наразі уряд держави вирішує, чи вводити повторно загальнонаціональний карантин. Міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс заявив, що будь-яке нове обмеження має бути збалансоване зі школами і підприємствами, яким дозволили працювати. За словами міністра, так країна повинна подолати економічну кризу.

Цікаво! Попри різке збільшення кількості хворих на COVID-19, країна бере в борг рекордні суми, щоб підтримати економіку.

Коротко про ситуацію з коронавірусом у Великій Британії