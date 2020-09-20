Ціна порушення карантину: у Британії – високі штрафи за відмову від самоізоляції
Уряд Британії вирішив запровадити високі штрафи задля того, аби люди дотримувались самоізоляції. Тим , хто отримав позивний тест на коронавірус або є контактною особою і не бажає дотримуватись правил карантину, доведеться розпрощатись з сумою від 1 тисячі до 10 тисяч фунтів стерлінгів.
Штрафуватимуть також роботодавців
Такі доволі жорсткі заходи почнуть діяти вже з 28 вересня. Про це інформує BBС.
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Штрафи стосуватимуться й роботодавців, які не відпускають робітників на самоізоляцію або застосовують до них покарання. Штрафи розпочинаються від суми 1 тисяча фунтів стерлінгів і можуть сягати аж 10 тисяч – при повторних або дуже серйозних порушеннях.
Це для того, аби ніхто не недооцінював, наскільки це важливо. Нові правила зобов'язують вас до певних дій, якщо у вас вірус або вам так радять зробити лікарі. Хто ігноруватиме нові правила – платитиме штраф,
– повідомив глава британського уряду Борис Джонсон.
Зазначимо, що раніше у Великій Британії самоізоляція носила лише рекомендаційний характер.
Яка зараз ситуація у Великій Британії з коронавірусом?Станом на 20 вересня у країні зафіксували 392 845 інфікованих коронавірусом, померли від ускладнень від недуги понад 41 800 осіб.