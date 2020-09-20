Уряд Британії вирішив запровадити високі штрафи задля того, аби люди дотримувались самоізоляції. Тим , хто отримав позивний тест на коронавірус або є контактною особою і не бажає дотримуватись правил карантину, доведеться розпрощатись з сумою від 1 тисячі до 10 тисяч фунтів стерлінгів.

Штрафуватимуть також роботодавців

Такі доволі жорсткі заходи почнуть діяти вже з 28 вересня. Про це інформує BBС.

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Штрафи стосуватимуться й роботодавців, які не відпускають робітників на самоізоляцію або застосовують до них покарання. Штрафи розпочинаються від суми 1 тисяча фунтів стерлінгів і можуть сягати аж 10 тисяч – при повторних або дуже серйозних порушеннях.

Це для того, аби ніхто не недооцінював, наскільки це важливо. Нові правила зобов'язують вас до певних дій, якщо у вас вірус або вам так радять зробити лікарі. Хто ігноруватиме нові правила – платитиме штраф,

– повідомив глава британського уряду Борис Джонсон.

Зверніть увагу! Особам з низькими доходами, які йдуть на самоізоляцію, держава виплачуватиме по 500 фунтів.

Зазначимо, що раніше у Великій Британії самоізоляція носила лише рекомендаційний характер.