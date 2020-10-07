COVID-19 забрав життя понад 200 людей на окупованому Донбасі, – ООН
За інформацією ООН, на окупованих територіях зафіксували 4888 випадків COVID-19. Однак ситуація з коронавірусом на окупованих територіях Донецької та Луганської областях буде погіршуватися.
За інформацією Управління з координації гуманітарних питань ООН, на окупованому Донбасі від коронавірусу померли 265 людей.
Важливо У Криму зафіксували новий рекорд за кількістю хворих на коронавірус
Водночас в ООН попередили, що з настанням холодів ситуація погіршиться. Зараз госпіталізації потребують приблизно 700 осіб на день, а перебування пацієнтів у лікарнях стає все більш тривалим.
З такими темпами система охорони здоров'я незабаром перестане справлятися з напливом заражених.
Коронавірус в Україні: яка ситуація зараз
- Загалом з початку епідемії в Україні на коронавірусну інфекцію заразилося понад 239 тисяч людей. Лише за минулу добу зафіксували 4 753 нові випадки зараження.
- З позитивних новин – 2569 пацієнтів за минулу добу одужали. Загальна кількість осіб, які подолали коронавірус, зросла до 105 тисяч.
- На жаль, за добу зафіксовано ще 77 летальних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19. Також було госпіталізовано 730 людей.
- Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт повідомив, що вакцина проти коронавірусу може з'явитися в Україні у другій половині 2021 року.
Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу