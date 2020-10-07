За інформацією ООН, на окупованих територіях зафіксували 4888 випадків COVID-19. Однак ситуація з коронавірусом на окупованих територіях Донецької та Луганської областях буде погіршуватися.

За інформацією Управління з координації гуманітарних питань ООН, на окупованому Донбасі від коронавірусу померли 265 людей.

Важливо У Криму зафіксували новий рекорд за кількістю хворих на коронавірус

Водночас в ООН попередили, що з настанням холодів ситуація погіршиться. Зараз госпіталізації потребують приблизно 700 осіб на день, а перебування пацієнтів у лікарнях стає все більш тривалим.

З такими темпами система охорони здоров'я незабаром перестане справлятися з напливом заражених.

Зверніть увагу! Згідно з нормами міжнародного права, саме держава-окупант несе повну відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих нею територіях.

Коронавірус в Україні: яка ситуація зараз

Загалом з початку епідемії в Україні на коронавірусну інфекцію заразилося понад 239 тисяч людей. Лише за минулу добу зафіксували 4 753 нові випадки зараження.

З позитивних новин – 2569 пацієнтів за минулу добу одужали. Загальна кількість осіб, які подолали коронавірус, зросла до 105 тисяч.

Загальна кількість осіб, які подолали коронавірус, зросла до 105 тисяч. На жаль, за добу зафіксовано ще 77 летальних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19. Також було госпіталізовано 730 людей.

від ускладнень, викликаних COVID-19. Також було госпіталізовано 730 людей. Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт повідомив, що вакцина проти коронавірусу може з'явитися в Україні у другій половині 2021 року.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу