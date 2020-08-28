Жорсткі обмежувальні заходи у випадку другої хвилі поширення COVID-19 в Україні не впроваджуватимуть. Кабмін не розглядатиме такої можливості. Натомість в Україні буде адаптивний карантин і локалізація сплесків захворювання.

Таку інформацію повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з учасниками Європейської Бізнес Асоціації.

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За словами Шмигаля, уряд активно працює над відновленням економічної активності, падіння якої спричинив карантин через пандемію. Влада України напрацьовує довгострокову стратегію розвитку держави до 2030 року. також важливим є втілення Програми стимулювання економіки та Плану дій уряду. Там передбачені заходи для різних галузей економіки України.

До слова. Натомість заступник глави Міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в інтерв'ю "Апострофу" заявляв, що у міністерстві допускають повернення України до жорсткого карантину. За словами Ляшка, якщо люди не дотримуватимуться карантину, то українська система охорони здоров'я не впорається.

Що ще обговорювали на зустрічі

►Підвищення "мінімалки". Шмигаль заявив, що підтримує рішення підняти мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень. Він заявив, що влада планує й надалі підвищувати рівень мінімальної заробітної плати. Зокрема, у 2021 році зарплату хочуть підвищити до 6000 грн та 6500 грн. "Натомість бізнес вважає такий крок замаскованим збільшенням оподаткування та сподівається, що необґрунтовані рішення не матимуть місця у майбутньому", – написали у ЄБА.

► Заборона в'їзду для іноземців. Як ствердив Шмигаль, заборона діятиме не для всіх – окремі категорії іноземних громадян все ж матимуть можливість прибути до України:

ІТ-фахівці;

технічні спеціалісти-наладчики пускового обладнання;

іноземці, які мають дозволи на проживання в Україні, є членами міжнародних та гуманітарних місій, членами екіпажів.

Також у ЄБА додали, що повний перелік винятків буде опублікований на сайті Кабінету Міністрів найближчим часом.