COVID-19 в Україні: уряд не впроваджуватиме жорсткий карантин повторно
Жорсткі обмежувальні заходи у випадку другої хвилі поширення COVID-19 в Україні не впроваджуватимуть. Кабмін не розглядатиме такої можливості. Натомість в Україні буде адаптивний карантин і локалізація сплесків захворювання.
Таку інформацію повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з учасниками Європейської Бізнес Асоціації.
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За словами Шмигаля, уряд активно працює над відновленням економічної активності, падіння якої спричинив карантин через пандемію. Влада України напрацьовує довгострокову стратегію розвитку держави до 2030 року. також важливим є втілення Програми стимулювання економіки та Плану дій уряду. Там передбачені заходи для різних галузей економіки України.
Що ще обговорювали на зустрічі
►Підвищення "мінімалки". Шмигаль заявив, що підтримує рішення підняти мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень. Він заявив, що влада планує й надалі підвищувати рівень мінімальної заробітної плати. Зокрема, у 2021 році зарплату хочуть підвищити до 6000 грн та 6500 грн. "Натомість бізнес вважає такий крок замаскованим збільшенням оподаткування та сподівається, що необґрунтовані рішення не матимуть місця у майбутньому", – написали у ЄБА.
► Заборона в'їзду для іноземців. Як ствердив Шмигаль, заборона діятиме не для всіх – окремі категорії іноземних громадян все ж матимуть можливість прибути до України:
- ІТ-фахівці;
- технічні спеціалісти-наладчики пускового обладнання;
- іноземці, які мають дозволи на проживання в Україні, є членами міжнародних та гуманітарних місій, членами екіпажів.
Також у ЄБА додали, що повний перелік винятків буде опублікований на сайті Кабінету Міністрів найближчим часом.