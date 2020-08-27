У МОЗ допускають повернення України до жорсткого карантину. Зараз у державі фіксують значне зростання хворих на COVID-19.

Про імовірне повернення України до жорсткого карантину розповів заступник глави Міністерства охорони здоров’я, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в інтерв’ю "Апострофу".

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Не буду лукавити, така імовірність існує. Але система охорони здоров’я наприкінці серпня – це вже не система охорони здоров’я в березні. Сьогодні ми чітко знаємо, скільки людей ми можемо розмістити в медзакладах і чітко прогнозуємо, за яких умов наші медики можуть справитися і надати допомогу всім, хто її потребує,

– зауважив він.

Ляшко уточнив, що наразі ситуація з епідемією в Україні йде за "жовтим" сценарієм, коли на кінець року може бути 4 тисячі летальних випадків від COVID-19.

За словами Ляшка, якщо люди не дотримуватимуться карантину, то українська система охорони здоров'я не впорається.

"Ліжок може не вистачити, якщо ніхто не буде дотримуватися обмежень. Сьогодні ми маємо 25 тисяч ліжок, які вже визначені для прийому хворих з коронавірусом. У нас є лікарні так званої другої хвилі, в резерві. Їх поступово підключають в тих регіонах, де перевищується відсоток наповненості ліжок", – додав головний санітарний лікар.

Ляшко також сказав, що обласні державні адміністрації вже отримали доручення перепрофілювати 30% всього ліжкового фонду під інфекційних хворих на сезон грипу та ГРВІ, який починається в жовтні.

Коронавірус в Україні: коротко