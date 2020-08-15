CША передали України засоби захисту від COVID-19 на чверть мільйона доларів
Посольство Сполучених Штатів в Україні передало українським поліцейським, прикордонникам та митникам засоби індивідуального захисту від коронавірусу. Загальна сума допомоги – 250 тисяч доларів.
У межах міжнародної технічної допомоги відділ з правоохоронних питань Посольства США передав засоби індивідуального захисту від COVID-19, повідомили у фейсбуці Посольства США в Україні.
Читайте також Захист від COVID-19 чи ремонт доріг: куди пішли гроші з антикоронавірусного фонду
Загальна сума допомоги становить приблизно 250 тисяч доларів. Її розподілять між працівниками Національної поліції, Державної прикордонної служби та Державної митної служби.
CША передали України засоби захисту від COVID-19 / Фейсбук Посольства США в Україні
Загальна сума допомоги – чверть мільйона доларів/ Фейсбук Посольства США в Україні
Зверніть увагу Два антирекорди за добу: детально про COVID-19 в Україні
Коронавірус в Україні: коротко
- Станом на 15 серпня зафіксували 89 719 випадки коронавірусу. За останню добу – 1 847 заражень – це новий антирекорд.
- Від початку епідемії одужати вдалося 47 430 людям.
- На жаль, померли 2 044 хворих.