Посольство Сполучених Штатів в Україні передало українським поліцейським, прикордонникам та митникам засоби індивідуального захисту від коронавірусу. Загальна сума допомоги – 250 тисяч доларів.

У межах міжнародної технічної допомоги відділ з правоохоронних питань Посольства США передав засоби індивідуального захисту від COVID-19, повідомили у фейсбуці Посольства США в Україні.

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Загальна сума допомоги становить приблизно 250 тисяч доларів. Її розподілять між працівниками Національної поліції, Державної прикордонної служби та Державної митної служби.



CША передали України засоби захисту від COVID-19 / Фейсбук Посольства США в Україні



Загальна сума допомоги – чверть мільйона доларів/ Фейсбук Посольства США в Україні

Зверніть увагу! Раніше повідомлялося, що Євросоюз через свою консультативну місію в Україні (КМЄС) передав державним відомствам у регіонах захисне обладнання для запобігання поширенню COVID-19.

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