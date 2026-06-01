Ефективніші за "Шахеди": ЗМІ розкрили відсоток влучань далекобійних дронів України

Україна посилила свої позиції у сфері використання далекобійних безпілотників, ефективно завдаючи ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі та військових виробництвах. За точністю та результативністю ці дрони помітно випереджають ворожі "Шахеди".

Про це зазначається у матеріалі "РБК-Україна".

Українські дрони атакують російську інфраструктуру

Насамперед українські удари спрямовані на ворожу інфраструктуру, пов'язану із переробкою, зберіганням, транспортуванням та експортом російської нафти, а також на підприємства оборонної промисловості, які виготовляють високоточне озброєння та вибухівку.

Таким чином оборонці тиснуть одночасно на дві ключові складові російської воєнної машини – енергетичні доходи та виробничі потужності ВПК.

Впродовж останнього року Україна суттєво наростила не лише обсяги та різноманіття безпілотних засобів, а й підвищила результативність їхнього застосування.

Зараз ми вже близькі до встановлення паритету за кількістю запущених дальніх БПЛА. Є кроки вперед – збільшується кількість реактивних дронів у залпах, збільшилась і бойова частина,

– уточнив один зі співрозмовників.

Разом із тим Україна також почала застосовувати у масованих ударах дрони-імітатори та приманки із невеликим бойовим навантаженням подібно до тактики росіян. Таким чином оборонці намагаються перевантажити та виснажити систему протиповітряної оборони противника.

Російські джерела стверджують, що майже щоночі територія Росії зазнає масованих нальотів безпілотників, кількість яких подекуди сягає декількох сотень.

Статистика застосування далекобійних БпЛА

Наразі статистика демонструє суттєву різницю в ефективності застосування далекобійних безпілотників.

Українські БПЛА вражають визначені цілі приблизно у 10 – 12% випадків, що свідчить про відносно високу точність їхнього використання. Натомість частка російських "Шахедів", які досягають своїх цілей, становить лише близько 3 – 5%. У результаті різниця в результативності між сторонами – більш ніж у двічі.

Які цілі ворога нещодавно атакували оборонці?

У ніч на 31 травня під атакою оборонців опинились цілі у Ярославському, Рязанському, Воронезькому, Волгоградському, Ростовському, Новгородському, Нижньогородському, Краснодарському регіонах.

Володимир Зеленський заявив, що далекобійні безпілотники вгатили по нафтопереробному заводі у Саратові – за 700 кілометрів від лінії фронту. Разом із тим ураження були й і Ростовському регіоні, Кіровському та на військовому пункті базування на Каспійському морі.

Водночас у Генштабі уточняли, що Сили оборони завдали удару по НПЗ "Саратовский", лінійній виробничо-диспетчерській станції "Лазарєво" у Кіровській області, яка здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут – Горький – Полоцьк, складу паливо-мастильних матеріалів у Матвіївому Кургані.