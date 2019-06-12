15:15
12 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутня професія Медведєва. Сталоне планує замах на Додона
      Вєсті Кремля
      21:32, 11 червня
      Вєсті.UA: Приховане прохання Шуфрича до Зеленського. Штепа вийшла в люди
      Вєсті.UA
      20:00, 11 червня
      Знущання і побиття: як у Бердянській колонії побудували бізнес на в'язнях
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ

      Данилюк із делегацією РНБО приїхав на Донбас: фото і відео

      376 Читать новость на русском
      Данилюк приїхав на передову
      Данилюк приїхав на передову / Прес-служба штабу ООС

      Делегація Ради національної безпеки і оборони України на чолі із Олександром Данилюком прибула у зону проведення Операції Об'єднаних сил, щоб ознайомитись із ситуацією на лінії зіткнення.

      Делегація РНБО навідалась до Авдіївки та побувала на Приазов'ї. Як зазначили у прес-службі штабу ООС, вона мала оцінити загрози для цивільних та військових на Донбасі й ознайомитись зі станом справ у військових частинах, які виконують бойові завдання на передовій. Крім того, розглядали можливості підвищення ефективності роботи одного з КПВВ на лінії розмежування. 

      Читайте також: Кривонос: Якщо не стріляти у відповідь, то нащо та війна?

      Данилюк із делегацією РНБО приїхав на Донбас: фото

      Також члени Ради Нацбезпеки заслухали доповідь Командувача ОС генерал-лейтенанта Олександра Сирського. 

      Після цього секретар РНБО Олександр Данилюк нараду з в.о. очільника Служби безпеки України Іваном Бакановим щодо того, як саме служба має реагувати та події на сході країни. Йдеться про посилення боротьби з контрабандою, яку намагаються провезти через КПВВ, та попередження терористичних актів. 

       

      blog_ava
      Як їсти авокадо: поради щодо вибору та приготування
      сьогодні
      9479
      Теги: Новини України РНБО Олександр Данилюк Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кремль крайне заинтересован поглотить Беларусь
      сьогодні , 15:05 Кремль крайне заинтересован поглотить Беларусь
      Злой Одессит 530
      Нерухомість Владислава Бухарєва: чим володіє новий голова Служби зовнішньої розвідки
      сьогодні , 14:31 Нерухомість Владислава Бухарєва: чим володіє новий голова Служби зовнішньої розвідки
      497
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      сьогодні , 07:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      5540
      За збірну України U-20 грає футболіст, чий батько героїчно загинув у війні на Донбасі
      сьогодні , 13:59 За збірну України U-20 грає футболіст, чий батько героїчно загинув у війні на Донбасі
      791
      Тест: чи є у вас депресія
      сьогодні , 13:30 Тест: чи є у вас депресія
      1384
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук