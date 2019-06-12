Данилюк із делегацією РНБО приїхав на Донбас: фото і відео

Делегація Ради національної безпеки і оборони України на чолі із Олександром Данилюком прибула у зону проведення Операції Об'єднаних сил, щоб ознайомитись із ситуацією на лінії зіткнення.

Делегація РНБО навідалась до Авдіївки та побувала на Приазов'ї. Як зазначили у прес-службі штабу ООС, вона мала оцінити загрози для цивільних та військових на Донбасі й ознайомитись зі станом справ у військових частинах, які виконують бойові завдання на передовій. Крім того, розглядали можливості підвищення ефективності роботи одного з КПВВ на лінії розмежування.

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Данилюк із делегацією РНБО приїхав на Донбас: фото

Також члени Ради Нацбезпеки заслухали доповідь Командувача ОС генерал-лейтенанта Олександра Сирського.

Після цього секретар РНБО Олександр Данилюк нараду з в.о. очільника Служби безпеки України Іваном Бакановим щодо того, як саме служба має реагувати та події на сході країни. Йдеться про посилення боротьби з контрабандою, яку намагаються провезти через КПВВ, та попередження терористичних актів.