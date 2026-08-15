У Львові раптово померла відома українська мисткиня Дарія Альошкіна

У суботу, 15 серпня, стало відомо про раптову смерть української мисткині. Вона присвятила творчість витинанці та зробила паперове мистецтво України відомим далеко за межами нашої держави.

Їй було 44 роки, а про смерть художниці повідомив її чоловік, музикант Гордій Старух.

Що відомо про смерть мисткині?

Причину смерті наразі не повідомляють. Також поки немає інформації про дату та місце прощання з мисткинею.

Сьогодні моя любляча дружина та мати трьох моїх дітей, мисткиня світового рівня, раптово відійшла у засвіти. Про чин прощання та похорону повідомлю згодом,

– написав Гордій Старух.

Про смерть мисткині також висловився начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він наголосив на значенні творчості Альошкіної для української культури та висловив співчуття її рідним.

"Львівщина і вся наша держава втратила надзвичайно талановиту мисткиню, яка своєю творчістю поєднувала українську традицію із сучасним мистецтвом. Її витинанки знають далеко за межами України. У них оживає наша культура, пам’ять, символи та краса, яку Дарія вміла побачити й передати іншим. Її роботи допомагають людям у різних країнах відкривати для себе багатство нашої культури", – заявив Максим Козицький"

Дарія Альошкіна народилася 5 березня 1982 року в Києві в родині українських скульпторів Олекси та Людмили Альошкіних. Її дитинство минуло на Вінниччині, де мисткиня змалку була оточена творчістю та українськими народними традиціями.

Альошкіна здобула освіту у Вижницькому коледжі прикладного мистецтва, а згодом закінчила Львівську національну академію мистецтв за спеціальністю "монументально-декоративна скульптура». Вона працювала у сфері станкової та монументальної скульптури, графіки й витинанки, а також була режисеркою театру тіней "Див".

Особливе місце у творчості Альошкіної посідала саме витинанка. Мисткиня переосмислювала традиційне українське ремесло, створюючи масштабні паперові композиції та поєднуючи народні мотиви із сучасним мистецтвом. Її роботи представляли Україну на численних міжнародних мистецьких подіях.

Витинки Альошкіної / Фото із соцмереж

Роботи Альошкіної знали у всьому світі

Творчість Дарії Альошкіної отримала міжнародне визнання. Її витинанки представляли Україну на мистецьких подіях у Європі, Азії та Північній Америці, а її роботи експонувалися в різних країнах світу.

Серед найбільш відомих міжнародних проєктів мисткині – оформлення українського стенда на паризькому салоні Maison&Objet, співпраця з французькою дизайнеркою Ізабель Даерон та створення витинанок для бутіка Cartier. Її роботи також експонувалися у штаб-квартирі ООН у Швейцарії.

У 2023 році Альошкіна взяла участь у виставці "ДНК України" під час Венеційської архітектурної бієнале. Через витинанки мисткиня представила історію України від скіфів і сарматів до сучасності.

Її творчість була не лише способом самовираження, а й способом розповідати світові про українську культуру. Альошкіна осучаснювала традиційне ремесло, зберігаючи його зв'язок з українською культурною спадщиною.