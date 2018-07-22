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Дарт Вейдер чи Волдеморт: хто став головним лиходієм Голлівуду – рейтинг експертів

248 Читать новость на русском
Дарт Вейдер
Дарт Вейдер / www.slashfilm.com

Знаменитий портал The Hollywood Reporter визначив рейтинг з 25 головних антигероїв з найвідоміших фільмів Голлівуду, яких знає кожний кіноман.

Про це повідомляють на сайті видання.

В новому опитуванні взяли участь близько тисячі кінематографістів різного віку, статі та спеціалізації. За підсумками опитування, рейтинг найбільших лиходіїв голлівудських стрічок посів знаменитий Дарт Вейдер – персонаж з фантастичної саги Джорджа Лукаса "Зоряні війни".

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Друге місце зайняв Ганнібал Лектер ("Мовчання ягнят" та інші фільми), а третє місце посіла Зла відьма Заходу ("Чарівник країни Оз").

Пропонуємо дізнатись рейтинг з усіх 25 головних антигероїв, які вражають не лише своєю харизмою, а й деякою моторошністю.

1. Дарт Вейдер "Зоряні війни"

2. Ганнібал Лектер "Мовчання ягнят", "Ганнібал", "Червоний дракон"

3. Зла відьма Заходу "Дивовижний чарівник країни Оз"

4. Джокер "Темний лицар"

5. Медсестра Мілдред Ретчед "Пролітаючи над гніздом зозулі"

6. Міранда Прістлі "Диявол носить Prada"

7. Норман Бейтс "Психо"

8. Енні Вілкс "Мізері"

9. Штандартенфюрер Ганс Ланда "Безславні виродки"

10. Антон Чігур "Старим тут не місце"

11. Ганс Грубер "Міцний горішок"

12. Бебі Джейн Хадсон "Що сталося з Бебі Джейн?"

13. Джек Торренс "Сяйво"

14. Алекс Форрест "Фатальний потяг"

15. Лорд Волдеморт "Гаррі Поттер"

16. HAL 9000 "Космічна Одіссея 2001 року"

17. Майкл Корлеоне "Хрещений батько"

18. Томмі ДеВіто "Славні хлопці"

19. Алекс ДеЛардж "Механічний апельсин"

20. Термінатор "Термінатор"

21. Акула "Щелепи"

22. Тоні Монтана "Обличчя зі шрамом"

23. Шрам "Король Лев"

24. Вайл І. Койот "Шоу Багса Банні"

25. Агент Сміт "Матриця"

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Рейтинги Зоряні війни Гаррі Поттер
Джерело: 24 Канал
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