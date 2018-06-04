"Дайте ожити": Бабченко сказав, за скільки готовий дати ексклюзивне інтерв'ю і хто погодився

Журналіст Аркадій Бабченко заявив, що готовий дати ексклюзивне інтерв’ю після резонансної спецоперації українських спецслужб.

Ввечері 29 травня стало відомо про "вбивство" російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

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30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Після появи на прес-конференції СБУ Бабченко отримав привітання від Петра Порошенка і лише один разу спілкувався із журналістами.

4 червня він повідомив, що готовий дати ексклюзивне інтерв’ю, але лише за чималу винагороду.

Колеги, я все розумію. Але повірте – у мене зараз купа проблем, мені потрібно в черговий раз життя заново з нуля будувати, щоб я міг думати ще й про те, як робити вам рейтинги і контент. Тому давайте так: п'ятдесят штук "баксів" – і ексклюзивне інтерв'ю ваше. Я шалено втомився. Я вичавлений повністю. Останні пару днів я був на грані нервового зриву. Будь ласка, не смикайте мене. Дайте ожити,

– пояснив свою позицію журналіст.

Пізніше він зазначив, що таки знайшлися ЗМІ, які готові викласти таку немалу суму за ексклюзивне інтерв’ю з Бабченком – і це не хто-небудь, а російський пропагандистський канал "Россия".

"Знаєте, хто погодився першим? Відразу? Навіть не торгуючись? Телеканал "Россия". Так ось, друзі мої, якщо ви досі так нічого ще й не зрозуміли, скажу вам простими словами – пропозиція тільки для ЗМІ, а не для "бл**ських пропаг*ндонів», засуньте свої гроші собі в д*пу і йдіть на**й, і навіть не думайте мені писати ні з якими своїми бл**ськими кривавими грошима – так доступно?" – не стримуючись написав журналіст.

Він пригрозив, що на цей російський телеканал обов’язково приїде, але не для інтерв'ю.

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