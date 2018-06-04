18:08
4 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
27°C 15°C
  • вівторок
    25°C 16°C
  • середа
    19°C 13°C
  • четвер
    23°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв
Вєсті.UA
18:51, 2 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

"Дайте ожити": Бабченко сказав, за скільки готовий дати ексклюзивне інтерв'ю і хто погодився

446 Читать новость на русском
Бабченко назвав, за скільки готовий дати екслюзивне інтерв'ю журналістам
Бабченко назвав, за скільки готовий дати екслюзивне інтерв'ю журналістам / Фото із відкритих джерел

Журналіст Аркадій Бабченко заявив, що готовий дати ексклюзивне інтерв’ю після резонансної спецоперації українських спецслужб.

Ввечері 29 травня стало відомо про "вбивство" російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину.

Дивіться також: Чи доцільно було інсценувати смерть журналіста Аркадія Бабченка

30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього.

Після появи на прес-конференції СБУ Бабченко отримав привітання від Петра Порошенка і лише один разу спілкувався із журналістами.

4 червня він повідомив, що готовий дати ексклюзивне інтерв’ю, але лише за чималу винагороду.

Колеги, я все розумію. Але повірте – у мене зараз купа проблем, мені потрібно в черговий раз життя заново з нуля будувати, щоб я міг думати ще й про те, як робити вам рейтинги і контент. Тому давайте так: п'ятдесят штук "баксів" – і ексклюзивне інтерв'ю ваше. Я шалено втомився. Я вичавлений повністю. Останні пару днів я був на грані нервового зриву. Будь ласка, не смикайте мене. Дайте ожити,
– пояснив свою позицію журналіст.

Пізніше він зазначив, що таки знайшлися ЗМІ, які готові викласти таку немалу суму за ексклюзивне інтерв’ю з Бабченком – і це не хто-небудь, а російський пропагандистський канал "Россия".

"Знаєте, хто погодився першим? Відразу? Навіть не торгуючись? Телеканал "Россия". Так ось, друзі мої, якщо ви досі так нічого ще й не зрозуміли, скажу вам простими словами – пропозиція тільки для ЗМІ, а не для "бл**ських пропаг*ндонів», засуньте свої гроші собі в д*пу і йдіть на**й, і навіть не думайте мені писати ні з якими своїми бл**ськими кривавими грошима – так доступно?" – не стримуючись написав журналіст.

Він пригрозив, що на цей російський телеканал обов’язково приїде, але не для інтерв'ю.

Увага! У дописі присутня ненормативна лексика!!!

 

Теги: Новини України "Вбивство" Аркадія Бабченка журналісти ЗМІ Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Скільки українці втрачають через корумповану митницю та що з цим робити
сьогодні, 18:01 Скільки українці втрачають через корумповану митницю та що з цим робити
Тетяна Острікова 36
#SaveOlegSentsov: міст Резендам в німецькому Гамбурзі став жовто-блакитним на підтримку Сенцова
сьогодні, 17:02 #SaveOlegSentsov: міст Резендам в німецькому Гамбурзі став жовто-блакитним на підтримку Сенцова
Сергій Якименко 111
Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
сьогодні, 14:17 Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
482
Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
сьогодні, 12:03 Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
2
За лаштунками здорового харчування: що, де, коли і як?
сьогодні, 16:19 За лаштунками здорового харчування: що, де, коли і як?
Ольга Задорожна 356
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук