ДБР розслідує діяльність незаконного майданчика в Одеському порту

Слідчі Державного бюро розслідувань, співробітники СБУ та Південного офісу Держаудитслужби виявили в Одеському морському торговому порту незаконний "відстійник" нерозмитнених транспортних засобів, що прибувають в Україну з-за кордону.

Як повідомляє одеське видання "Думская", розслідування справи перебуває на особистому контролі у керівника Південного офісу Госаудітслужби Олега Муратова.

Нещодавно Заводський районний суд Миколаєва задовольнив клопотання прокурора і надав правоохоронцям тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в офісі Одеської філії Адміністрації морських портів України на Митній площі.

Важливо НАБУ розслідує махінації з портом в Одесі

Слідство встановило, що колишнє керівництво ДП "Одеський морський торговельний порт" за погодженням з філією АМПУ незаконно передало в оренду ТОВ "Санмобіл" майже 15 тисяч квадратних метрів – верхній складський майданчик біля Червоних пакгаузів і приміщення самих пакгаузів. Територія біля складів використовується для зберігання нерозмитнених авто. Фізичні та юридичні особи, які ввозять машини, платять бізнесменам, які "діляться" із портовиками. Офіційно ж порт і держава нічого від цієї схеми не отримують, стверджують правоохоронці.

Кримінальне провадження відкрите за ознаками злочинів, передбачених частиною 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, частиною 2 ст. 364 КК України. Це статті, які передбачають покарання за привласнення або розтрату коштів, ухилення від сплати податків і зловживання владою або службовим становищем.

ТОВ "Санмобіл" було засновано в 2018 році і кілька разів змінювала юридичну адресу, засновників і директорів. Зараз керівником компанії є Денис Скорець. Разом з тим, за даними ДБР, за цією фірмою стоять люди, яким належать інші юридичні особи, незаконно орендують портові склади.

Згідно із інформацією системи YouControl, засновниками та кінцевими беніфіціарами ТОВ "Санмобіл" є Олена Бутусова, Євген Шварц та Олександр Едельман.

Скріншот YouControl

Едельман уже неодноразово фігурував у журналістських розслідуваннях, які були пов’язані із оборудками навколо розмитнень автівок на Одеській митниці.

Зокрема, за даними журналістів, його Асоціація транспортної логістики "Південна Пальміра" вдвічі дорожче і швидше від конкурентів розмитнювала автівки, ціни яких на митниці вказують значно дешевші, ніж вони були придбані українцями в інших країнах.

Дивіться також відео розслудцвання оборудок за участі "Південної Пальміри":