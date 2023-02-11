Про це для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зазначив, що росіянам треба готувати склади, перекидати техніку.

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"Їм треба підготувати базу для наступу. Оптимальний варіант для наступу – це окупована частина Донецької області. Вони 8 років готувалися й розташували там не один десяток баз. Тому основним для наступу ворога буде Бахмут, Авдіївка, Вугледар. Тобто Донеччина", – сказав Світан.

Зверніть увагу – Світан про наступ ворога: дивіться відео

Наступ залежатиме від логістики

Військовий експерт зазначив, що останнім часом окупанти збільшили активність і на Луганщині. Це пов'язано також з наявністю баз.

"Валуйки – це база, якій кілька десятків років. Там розташовані 2 мотострілецькі й танкові дивізії. Там є хороші лінії постачання, працює залізниця", – розповів Світан.

Він сказав, що через Валуйки пройшли понад 100 тисяч людей у 2022 році. Світан вважає, що з Валуйок у бік Куп'янська, Сватового, через Троїцьке, росіяни також намагатимуться наступати, оскільки це для них найзручніший варіант.

Саме з цих двох точок (підготовленого плацдарму Донецької області й Валуйок) вони спробують наступати. Росіяни, щоб утримати наші резерви й розтягнути їх по лінії фронту, можуть провокувати поблизу Оріхова у Запорізькій області. Проте там логістика тягнеться на сотні кілометрів, – зазначив експерт.

Він сказав, що ворогам буде складно з Ростова тягнути танк чи боєприпаси у Запорізьку область. Загарбникам може завадити українська артилерія.

Будуть провокації

Світан розповів, що росіяни зігнали певну кількість військ у Запорізьку область. Зокрема, окупантів багато поблизу Токмака.

"Росіяни або оборонятимуться, або провокуватимуть. Швидше всього, будуть провокації переважно артилерійського вогню по всій лінії кордону з Росією. Тобто це Чернігівська, Сумська і Харківська області. Росія хоче, щоб ми скрізь на кордоні утримували свої війська", – додав експерт.

Розвідка про наступ

Представник Головного управління розвідки Андрій Черняк вважає, що у ворога немає сил, щоб повторити наступ 24 лютого. Проте росіяни шукають слабкі місця в українській обороні.

"У той час, як поширюється інформація про запланований на 24 лютого широкомасштабний наступ Росії, українська військова розвідка повідомляє, що Росія вже розпочала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває й сьогодні", – наголосив він.