Ані інформації про дату зйомки кадрів, ані офіційного підтвердження взяття Порозу наразі немає. А саме село розташоване за кілька кілометрів від кордону з Україною, пише 24 Канал.

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Де розташоване село Пороз

Село Пороз належить до Грайворонського міського округу південно-західної частини Бєлгородської області. Воно розташоване у східній частині української етнічної території східна Слобожанщина.

До кордону з Україною приблизно 3 кілометри, до російського Грайворону – 14.

За даними з відкритих джерел, населення села становить 692 особи.

Де розташоване село Пороз: дивіться на карті

Додамо, що раніше у ЗМІ поширили відео, що нібито ЗСУ зайшли у Пороз. На відео військовослужбовці представилися бійцями 252 батальйону.

Тим часом у російських телеграм-каналах підтвердили, що зелена будівля із вивіскою "Порозівський сільський клуб" дійсно схожа на ту, яку публікували на сайті клубу.