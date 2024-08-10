Ані інформації про дату зйомки кадрів, ані офіційного підтвердження взяття Порозу наразі немає. А саме село розташоване за кілька кілометрів від кордону з Україною, пише 24 Канал.
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Де розташоване село Пороз
Село Пороз належить до Грайворонського міського округу південно-західної частини Бєлгородської області. Воно розташоване у східній частині української етнічної території східна Слобожанщина.
До кордону з Україною приблизно 3 кілометри, до російського Грайворону – 14.
За даними з відкритих джерел, населення села становить 692 особи.
Де розташоване село Пороз: дивіться на карті
Додамо, що раніше у ЗМІ поширили відео, що нібито ЗСУ зайшли у Пороз. На відео військовослужбовці представилися бійцями 252 батальйону.
Тим часом у російських телеграм-каналах підтвердили, що зелена будівля із вивіскою "Порозівський сільський клуб" дійсно схожа на ту, яку публікували на сайті клубу.