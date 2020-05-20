Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Де в Україні можуть не послабити карантин з 22 травня

- Читать новость на русском
Послаблення карантину з 22 травня не у всіх областях
Послаблення карантину з 22 травня не у всіх областях / 12 канал

З 22 травня в Україні очікується послаблення карантину – перехід на другий етап. Однак не у всіх областях можуть розпочатися послаблення. Є ряд критеріїв, які мають бути дотримані.

Ще 18 травня очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов на нараді з президентом заявив, що "наразі ситуація у восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили б запускати там транспорт".

Важливо Чи продовжуватимуть карантин після 22 травня та скільки він триватиме

Він пояснив, що в МОЗ розробили документ про адаптивний карантин. Він передбачатиме, що області зможуть послаблювати карантин, якщо будуть дотримані первні критерії:

  • щодо захворюваності,
  • заповненості ліжок в лікарнях,
  • кількості тестувань.

"Якщо області не відповідають критеріям, то вона не переходить на інший етап. Ці показники будуть визначатися станом на 21 травня, щоб з 22 травня або переходив регіон на інший етап, або ж ні", – заявив Степанов під час брифінгу 20 травня.

Де можуть не послабити карантин 22 травня

За його словами, станом на 18 травня не відповідали необхідним критеріям "в основному, області в західних регіонах нашої країни". Він назвав лише три з них – Чернівецьку, Волинську та Рівненську, заявивши, що є й інші.

Важливо! Станом на 19 травня в Україні офіційно підтвердили 19 230 випадків захворювання на COVID-19. На першому місці за кількістю інфікованих залишається Чернівецька область — 2796 випадків. В названих Степаном областях – Волинській та Рівненській – 676 та 1217 випадків відповідно.

Друге та третє місце за кількістю інфікованих посідають Київ (2410 випадків) та Київська область (1261 випадок). Далі знову йдуть області на Заході України – Івано-Франківська (1246 випадків), Львівська (1136 випадків), Тернопільська (1089 випадків) та Закарпатська (922 випадки).

послаблення карантину 22 травня

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов Новини політики
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Чому Кучма не найкращий президент?
19 травня , 21:30 Чому Кучма не найкращий президент?
Денис Казанський
Ми завжди мали свою позицію: у "Самопомочі" прокоментували чутки про вплив з боку США
19 травня , 21:21 Ми завжди мали свою позицію: у "Самопомочі" прокоментували чутки про вплив з боку США
Северин Трач
Бізнес майбутнього: що чекає індустрію FinTech через 10 років
16 травня , 22:14 Бізнес майбутнього: що чекає індустрію FinTech через 10 років
Тетяна Панасюк