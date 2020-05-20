Де в Україні можуть не послабити карантин з 22 травня

З 22 травня в Україні очікується послаблення карантину – перехід на другий етап. Однак не у всіх областях можуть розпочатися послаблення. Є ряд критеріїв, які мають бути дотримані.

Ще 18 травня очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов на нараді з президентом заявив, що "наразі ситуація у восьми регіонах не відповідає критеріям, які дозволили б запускати там транспорт".

Важливо Чи продовжуватимуть карантин після 22 травня та скільки він триватиме

Він пояснив, що в МОЗ розробили документ про адаптивний карантин. Він передбачатиме, що області зможуть послаблювати карантин, якщо будуть дотримані первні критерії:

щодо захворюваності,

заповненості ліжок в лікарнях,

кількості тестувань.

"Якщо області не відповідають критеріям, то вона не переходить на інший етап. Ці показники будуть визначатися станом на 21 травня, щоб з 22 травня або переходив регіон на інший етап, або ж ні", – заявив Степанов під час брифінгу 20 травня.

Де можуть не послабити карантин 22 травня

За його словами, станом на 18 травня не відповідали необхідним критеріям "в основному, області в західних регіонах нашої країни". Він назвав лише три з них – Чернівецьку, Волинську та Рівненську, заявивши, що є й інші.

Важливо! Станом на 19 травня в Україні офіційно підтвердили 19 230 випадків захворювання на COVID-19. На першому місці за кількістю інфікованих залишається Чернівецька область — 2796 випадків. В названих Степаном областях – Волинській та Рівненській – 676 та 1217 випадків відповідно.



Друге та третє місце за кількістю інфікованих посідають Київ (2410 випадків) та Київська область (1261 випадок). Далі знову йдуть області на Заході України – Івано-Франківська (1246 випадків), Львівська (1136 випадків), Тернопільська (1089 випадків) та Закарпатська (922 випадки).