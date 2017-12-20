Сумніви, де зберігати машину взимку, не марні – адже навіть теплий гараж аж ніяк не ідеальний варіант. Так куди ховати від негоди свою улюбленицю?

Вирішивши одного разу, де зберігати машину взимку, ми таким чином визначаємо її долю. Причому не тільки в сенсі ймовірності поповнити статистику автоугонів, а й в плані довголіття машини в цілому. Ми назвемо ідеальний варіант, але доступний він далеко не всім. Тому варто вивчити плюси і мінуси кожного їх місць, де зберігати машину взимку.

На подвір'ї (на вулиці)



Тримати автомобіль у дворі "під вікнами" у багатьох випадках виявляється накладно: нальоти дрібних злодюжок, сварки з сусідами за паркомісце, боротьба з кучугурами і пташиним послідом на фарбі ... Реальний плюс один – не потрібно далеко ходити за машиною.

Читайте також: Київ стоїть: фури заблокували в'їзд

Плюси:

- Зовсім поруч з будинком, шлях до машини займає кілька хвилин – не потрібно починати день з походу за машиною по слизьких тротуарах, протоптаних в снігу стежками, темних провулках і іншим непридатними щляхами.

- Як правило, машина завжди на виду, і значить, душа у власника "на місці": виглянув у вікно і проконтролював стан справ.

- Безплатно.

- На відкритому повітрі машина найменше схильна до корозії: краще провітрюються і швидше просихають приховані порожнини кузова.

Мінуси

- Висока ймовірність втратити залишені в салоні речі, колеса, їх ковпаки. Попутно дрібні злодюжки б'ють скло і пошкоджують замки дверей. Охоронна система допомагає далеко не завжди, оскільки дрібний кримінальний люд встигає нашкодити машині до того, як ви за покликом сирени або брелока вибіжите з під'їзду.

- У багатьох дворах за кожне паркомісце часом ведуться справжні бої, в яких беруть участь не тільки автомобілісти, а й безкінні мешканці зі своїм інтересом. Так що не завжди буде гарантія того, що після повернення з роботи ви знайдете собі місце для ночівлі.

- Імовірність випадкових дрібних пошкоджень машини дітьми, тваринами, птахами та іншими представниками фауни. Навіть якщо шкідника буде встановлено, навряд чи вийде стягнути з нього матеріальну шкоду.

- Неминучі втрати часу на розчищення машини від снігу і льоду. Вирішуючи, де зберігати машину взимку, врахуйте, що в деякі зимові дні ви не зможете від'їхати від будинку негайно.

На стоянці



Безпека автомобіля на стоянці, що охороняється, умовна, хоча від крадіжки коліс і речей з салону такий спосіб парковки вберігає.

Плюси (в порівнянні з двором або вулицею)

- Випадкових "шкідників" набагато менше – в першу чергу, залишаються тільки птиці з їх послідом і коти, які люблять спати на теплому капоті. Дрібні двоногі злочинці, що промишляють крадіжкою речей із салону, тут теж не ходять.

- Імовірність викрадення на невисокому рівні – професіоналам не з руки "світиться" перед охоронцями.

Мінуси (порівняно з двором або вулицею)

- Стоянки, що охороняються, рідко бувають розташовані прямо у дворі багатоквартирного будинку. Але зазвичай це ближче, ніж гаражний коорператів.

- Не виключені дрібні пошкодження автомобіля неакуратними сусідами при маневруванні. Домогтися компенсації від адміністрації парковки навряд чи вдасться.

Читайте також: Як очистити лобове скло від льоду.

В гаражі



У звичайному гаражі машина захищена від дрібних зловмисників і впливів стихії, але професійні викрадачі можуть забратися і сюди. Тим більше, що часто гаражні кооперативи розміщені в безлюдних місцях на околиці.

Плюси

- Захист від негоди – автомобіль в гаражі залишиться таким же чистим, яким ви його туди поставили.

- Виключається крадіжка речей з салону і пошкодження машини дрібними зловмисниками або випадковими

- Хороші умови для обслуговування та ремонту: електроінструменти, яма, верстак, пічка-буржуйка.

Мінуси

- Гараж рідко буває прямо поруч з будинком, зазвичай до нього потрібно йти або навіть їхати на громадському транспорті.

- Відкопати двері гаража іноді буває складніше, ніж очистити машину від снігу, якщо вона ночувала у дворі.

- Умови для розвитку корозії. Якщо ви збираєтеся користуватися цією машиною багато років, в гаражі потрібно налагодити хорошу вентиляцію: вся волога з машини, в тому числі і знизу кузова, і під крилами повинна якомога швидше висихати. Гараж з опаленням не вирішує дану проблему, а в деяких випадках навіть посилює, оскільки при плюсовій температурі корозія розвивається активніше. Дана проблема в меншій мірі стосується нових автомобілів з цілім антикорозійним захистом кузова.

- Імовірність викрадення виключати не можна: для професійних викрадачів гараж не є перешкодою. Погано, що про викрадення машини з гаража ви дізнаєтеся не відразу, а тільки коли ви за неї підете. Тому недешева сигналізація з GSM-каналом зв'язку не буде зайвою.

У підземному гаражі



Підземні гаражі можуть бути відкритими, як на фото, або поділеними на персональні осередки. Головне, щоб тут була пильна охорона і хороша вентиляція.

Плюси (в порівнянні зі звичайним гаражем)

- Один з найкоротших шляхів від будинку до машини. Як правило, підземні гаражі розташовують в безпосередній близькості від багатоповерхових будинків або безпосередньо під ними.

- Менша ймовірність викрадення, хоча випадки крадіжки машини з охоронюваних "підземель" все ж мають місце.



Мінуси (порівняно зі звичайним гаражем)

- У деяких випадках підземні гаражі (паркінги) погано вентилюються і бувають сирими. Взимку це особливо важливо, оскільки автомобілі привозять з собою велику кількість вологи – сніг і лід. Але якщо ви часто міняєте автомобілі, для вас це не суттєво.

- Дорого. Це один з найдорожчих видів автомобільного "житла" – і сам бокс, і навіть його оренда по кишені небагатьом з городян.

Під навісом



Може здатися дивним, але саме майданчик під навісом вважається ідеальною паркуванням для машини з точки зору уповільнення її старіння. Звичайно, в закритому боксі теж можна створити такі умови, але коштує це недешево.

Плюси

- Цей той самий ідеальний варіант, і його головний плюс на тлі всіх місць, де зберігати машину взимку – під навісом автомобіль добре провітрюється, не відчуває перепадів температури і тому найменше піддається корозії та інших видів старіння.



Мінуси

- Щоб серйозно захищати автомобіль від опадів, навіс повинен бути більшим за площею. Це означає, що потрібен великий ділянку землі, а це в багатьох випадках або надмірно дорого, або фізично неможливо.

- Для захисту від зловмисників всіх мастей навіс повинен розташовуватися на території, що охороняється.

- Знайти таку стоянку в місті практично неможливо. Хоча винятки трапляються: старі овочесховища, недіючі підприємства, складські майданчики. Або власне подвір'я, накрите сучасними матеріалами.



Під навісом все затишні куточки зовні автомобільного кузова просихають швидше, і корозія не прогресує так, як при постійній парковці в більш "затишних" приміщеннях.

На цьому тижні експерти Auto24 склали список порад, як їздити по снігу.