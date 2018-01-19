Де полюбляють відпочивати українські президенти

Петро Порошенко в ополонку не пірнав. Схоже, що йому більше до смаку відпочинок у теплих краях. На свята, наприклад, він літав на Мальдіви. Не сам – великою компанією. І як з'ясували журналісти програми "Схеми" – під вигаданим іменем. Попередники Порошенка теж не надто охоче розповідали про свій відпочинок.

Гарант літав туди в компанії 9 людей та орендував там приватний острів. Таку інформацію зібрали журналісти програми "Схеми". Сім днів відпочинку коштували йому 14мільйонів гривень.

Про відпустку Президента – в офіційний джерела – ні слова. Крім того, журналістам не вдалося знайти інформацію про реєстрацію вильоту та прильоту літака президента, що може бути порушенням митного законодавства, припускають журналісти.

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Згодом, журналісти таки отримали офіційну відповідь. У президента запевнили, що він відпочивав за власні кошти. І ці витрати задекларує. А от депутат Сергій Лещенко заявляє, національне агентство з питань запобігання корупції має підстави скласти протокол.

Про свій відпочинок Порошенко зазвичай мовчить. Минулого разу гаранта сфотографували в Іспанії. Деталей так ніхто і не дізнався. Зрештою, попередники Петра Олексійовича теж про свої відпусти говорити не любили. З того, що просочило у ЗМІ, можна зробити висновок: танцювати люблять всі.

У 2007 ЗМІ багато писали про карпатську відпустку Ющенка – третій президент спробував рафтинг. Віктор Янукович, схоже любив відпочивати у Криму. Та іноді вистачало і власного курорту в Межигір’ї – де можна було спати на вуликах, купатись у басейні та займатись спортом. Своїми тренажерами він також прославився.

Про неофіційні відпустки усіх президентів інформації немає. Досі таємницю вдавалося тримати добре.