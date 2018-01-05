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Де у світі найбільше українських емігрантів: цікава статистика

19:04, сьогодні 11206 Читать новость на русском
Де найбільше українських емігрантів
Де найбільше українських емігрантів / 24 Канал

У Росії проживає найбільша кількість українських емігрантів – 4,4 млн. Це більше половини всіх українців за кордоном.

Про це свідчать дані дослідження Expat Insider.

Серед європейських країн найбільше українців проживає в сусідній Польщі – 1,2 млн осіб. Стільки ж українських емігрантів нарахували в Канаді. Ще 940 тисяч проживає у США, 500 тисяч – в Бразилії, 231 тисяча – в Італії і 230 тисяч – у Німеччині.

Де живуть українські емігранти
Найбільше українських емігрантів – в Росії

Середньостатистичному українському мігранту 32 роки. При цьому 72% з них – жінки, і лише 28% – чоловіки. 57% українців за кордоном працюють (18% зайняті в IT-сфері), 7% – у пошуку роботи, а 6% є студентами.

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Згідно з дослідженням, українські мігранти, зазвичай, добре освічені й володіють іноземними мовами. Основною причиною міграції вони називають пошук кращих умов для життя.

Портрет українського емігранта
Українські емігранти, як правило, добре освічені і заробляють краще, ніж вдома

Українські мігранти визнають, що за кордоном заробляють значно більше, ніж вдома. Так, наприклад, у першому кварталі 2017 року українці переказали в Україну з Польщі понад 4,3 млрд злотих, що на 2 млрд перевищує обсяг грошових переказів у Польщу.

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Теги: Новини України Новини Росії соціологічне дослідження Публікації Інфографіка Канада Польща статистика
Джерело: 24 Канал
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