Нехай поправлять мене колеги, практикуючі психоаналіз, але більш яскравою маніфестації нарцистичних захистів, ніж у Трампа на недавніх дебатах, в американській публічній політиці важко й згадати. Далі читайте російською мовою.

Фросту пришлось пять часов интервьюировать Никсона, прежде чем тот выпалил свою знаменитую фразу про то, если президент что-то делает, то это по определению законно.

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А Трамп прямо фонтанировал, причем никто его об этом не просил. Наоборот, все просили, чтобы он перестал.

Сеанс совместного идиотизма

Так вот о проективной идентификации. Это когда человек не просто приписывает другому собственные токсичные проявления или фантазии, но и провоцирует этого другого на соответствующее поведение, в котором эти черты неизбежно проявятся.

Трамп в ходе дебатов делал ровно это, причем с первых аккордов. Он сразу начал всех перебивать и атаковать, и конечно, неизбежно, дебаты превратились в сеанс по укрощению Трампа, в который оказался втянут и Байден, и ведущий (кстати, представляющий лояльный президенту Fox News). А Трампу именно это было и нужно – предстать перед Америкой в роли прекрасной жертвы враждебных сил, которые его злобно гнетут. И не важно, что он говорил по сути. Важна была именно эта позиция чудо-ребенка, шпыняемого злобными взрослыми, с которой могли бы эмоционально соединиться миллионы таких же незрелых избирателей.

Так что смело можно сказать, что Трамп дебаты выиграл в том смысле, что он превратил их в сеанс совместного идиотизма.

Но вот с точки зрения кампании в целом – не уверена. Свои первые выборы он выиграл на том, чтобы сделать великой Америку. Эти выборы все о том, велик ли сам Трамп. А это мало кого затронет по-настоящему.

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И да, Трамп ужасающе токсичен. Если он за полтора часа превратил двух матерых парней, которые десятилетиями учились держать лицо, в орущих неврастеников из русского шоу "Время покажет", то что он может сделать с Америкой за несколько лет? Собственно уже.