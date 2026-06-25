"Фронт просто стане": у Путіна з’явилась одна з найбільших проблем за час війни

У Росії понад 50 регіонів, включно зі столицею, запровадили обмеження на продаж бензину. В регіонах вже фіксують випадки перекачування та крадіжок палива на користь Москви та Санкт-Петербурга.

Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко пояснив 24 Каналу, що якщо дефіцит дійде до Ростова й південного військового округу, це може остаточно зупинити фронт.

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Чому в Росії почали обмежувати продаж бензину?

Країна-"заправка" стрімко залишається без бензину, а влада понад десяти регіонів оголосила про додаткові обмеження на продаж палива, зазначивши, що все це для боротьби з ажіотажним попитом. Так, наприклад, у Саратовській області на одне авто тепер дозволено купувати не більше 30 літрів палива, в Омській області ліміт становить 40 літрів бензину або дизеля. Причому дозволяють заправляти виключно в бак.

В Іркутській області взагалі вирішили, що власники заправок встановлюватимуть обмеження самостійно. Наразі ліміти на продаж бензину вже діють у понад п’ятдесяти регіонах, і вони поширилися на Москву і на Ленінградську область.

Я вчора бачив, як у Москві – не в Московській області, не в Ленській області – чоловіки влаштували справжню сутичку за каністру з бензином. Тому бензину в Росії немає,

– сказав Демченко.

Недавно відбулися щорічні червневі зустрічі, де Путін збирає курсантів та зустрічається з міністрами. Під час цього вийшов віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак. І Путін йому сказав: "Треба забезпечити Росію бензином". А Новак публічно відповів: "А в мене немає бензину, мені нічим забезпечувати".

Чи може паливна криза зупинити російський фронт?

У Московській та Ленінградській областях паливо практично закінчується, тоді як влада намагається хоч якось компенсувати дефіцит у самій Москві. Хоча для Путіна особисто паливо завжди знайдеться.

Особливо гостро криза відчувається на тимчасово окупованих територіях – у Донецькій, Луганській областях та Криму, де палива фактично немає взагалі. А у питаннях війни від бензину залежить функціонування фронту.

Якщо немає бензину і фактично закриті всі НПЗ, фронту нема чим забезпечувати польоти, ракетні атаки, підвезення боєприпасів та встановлення ракет на пускові установки – для цього теж потрібен дизель. У Путіна розвалюється вся система війни. Мобілізація це не врятує – палива немає, логістика зруйнована. Якщо криза дійде до Ростова, фронт остаточно зупиниться. І це стане колосальною проблемою для Путіна та його режиму,

– наголосив Демченко.

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