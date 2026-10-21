Зі свого досвіду я б радив починати зміну професії з перевірки конкретної роботи. Назва напряму може звучати перспективно, але сама по собі не створює шляху до першого заробітку. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Вакансій багато. Що пропонують за роботу?

У Працеметрі є показовий приклад. На кінець серпня 2026 року Державна служба зайнятості обліковувала 671 вакансію електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування і 116 зареєстрованих безробітних за цією професією. Це приблизно 5,8 вакансії на одну людину в цьому обліку. Однак у зарплатній таблиці служби зайнятості для цієї професії середня пропозиція становила 16 607 гривень на місяць. Вона розрахована за іншою сукупністю – 411 вакансіями, тож її не можна приписувати всім 671. Для електрогазозварників окремий зарплатний показник дорівнював 21 032 грн за 333 вакансіями.

Ці числа описують лише вакансії у відповідній статистиці служби зайнятості. Вони не встановлюють стелі заробітку в професії, не є ставкою для новачка й не гарантують суму "на руки". Та вони достатні, щоб поставити під сумнів просту обіцянку: оберіть дефіцитний напрям – і високий дохід забезпечений.

Сам перелік незакритих вакансій не пояснює, чому їх не закрили. Причиною можуть бути вимоги до досвіду, місце роботи, графік або оплата. Щоб зрозуміти свою можливість, потрібно розібрати конкретну пропозицію.

Менше відгуків не означає легший старт

Схожа пастка є і в IT. За даними DOU за вересень 2026 року, вакансія Front-end отримувала в середньому 275 відгуків, а Hardware – 3,5. Це різні напрями: створення інтерфейсів та робота з апаратним забезпеченням.

Різниця велика, але з неї не випливає, що знайти роботу в Hardware у стільки ж разів легше. Відгуки не дорівнюють унікальним кандидатам, а вимоги до посад різні. Людина, яка навчилася створювати сайти, не отримає навичок роботи з електронікою лише тому, що в сусідній категорії менше відгуків.

Мені ближчий інший підхід: шукати напрям, у якому вже є корисна частина вашого досвіду. Якщо ви налаштовували мережі, ремонтували обладнання чи організовували виробничі процеси, варто почати із суміжних завдань. Це не гарантія працевлаштування, але хоча б зрозуміла точка відліку для навчання.

Курс закінчиться. Хто візьме вас на роботу?

Уявімо працівника складу, який хоче перейти в технічну професію. Він бачить оголошення про дефіцит операторів обладнання й обирає навчання. До оплати курсу варто з'ясувати, чи є поблизу роботодавці, які приймають людей без досвіду саме після цієї програми.

Одна компанія може шукати фахівця, який самостійно запускає верстат і знаходить несправності. Інша готова навчати, але працює позмінно й розташована далеко. Третя пропонує нижчу стартову оплату, ніж людина має зараз. У кожному випадку "професія затребувана" означає іншу життєву ситуацію.

Тому я б поставив навчальному закладу запитання про конкретні завдання після курсу. Що випускник зможе зробити сам? Де він отримає практику? Як перевіряють його готовність? Для роботи з вимогами до безпеки важливо окремо з'ясувати, чи дає навчання потрібну кваліфікацію.

Історії успішних випускників курсів корисні, якщо зрозуміло, наскільки їхній стартовий досвід схожий на ваш. Якщо компанія показує лише найкращі результати, ви бачите вітрину. Попросіть пояснити, скільки людей почали навчання, скільки завершили й скільки знайшли роботу за фахом у визначений термін.

Порахуйте, скільки вартуватиме перехід, перш ніж платити за нього

Вартість курсу – лише одна частина витрат. Додайте дорогу, потрібне обладнання та період, коли зароблятимете менше або не працюватимете. Для порівняння беріть реальну стартову пропозицію, а не найвищу зарплату досвідченого фахівця з рекламної сторінки.

Доходи варто рахувати разом з умовами. Якщо нова робота потребує переїзду, оренда може з'їсти надбавку. Якщо зміна закінчується пізно, треба розуміти, як дістатися додому. За потреби доглядати дитину графік може виявитися важливішим за красиву цифру.

Спочатку знайдіть шлях до першої роботи в новій професії

Перш ніж змінювати професію, я б хотів мати перед собою кілька роботодавців, які розглядають кандидатів із моїм стартовим досвідом. Знати, чого потрібно навчитися, хто допоможе на початку й на який дохід можна розраховувати. Після цього вже можна порівнювати навчальні програми.

Ринок може потребувати тисяч фахівців і водночас не мати відповідної вакансії для конкретного початківця. Для людини, яка вкладає в перехід власні гроші й місяці життя, це найважливіша різниця. Перед оплатою курсу варто знайти відповідь на просте запитання: хто готовий найняти мене після цього навчання і за виконання якої роботи?