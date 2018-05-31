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Декомунізація в Україні: В'ятрович здивував назвою міста, яке гальмує процес

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Декомунізація в Україні майже завершена, проте Київ гальмує цей процес
Декомунізація в Україні майже завершена, проте Київ гальмує цей процес / Фото з відкритих джерел

В Україні майже завершено роботу з позбавлення країни від символів комуністичного тоталітарного минулого. Зокрема, перейменовано сотні населених пунктів, вулиць, демонтовано тисячі пам'ятників радянським вождям тощо.

Про це заявив глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович під час прес-конференції в Києві, передає "УНІАН".

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Чиновник розповів, що в рамках декомунізації в Україні перейменували 987 населених пунктів, демонтували майже 2,5 тисячі пам'ятників, з яких понад 1,5 тисячі – це пам’ятники Леніну.

Також, очільник УІНП наголосив, що Україна майже повністю позбулась наслідків тоталітарного минулого.

На жаль, змушений завжди казати "майже", зокрема, через Київ. Тому що в Києві досі бовваніють пам’ятники Щорсу, в Києві досі є на монументі Батьківщини-Матері радянський герб, який мав би бути прибраний. У Києві досі триває ще обговорення щодо якихось топонімів, які мають бути перейменовані,
– сказав В'ятрович.

Нагадаємо, раніше Президент Петро Порошенко розповів, що в Україні у рамках декомунізації за останні три роки перейменували близько тисячі населених пунктів та понад 50 тисяч площ і вулиць.

Теги: Новини України Новини політики Декомунізація Новини Києва Володимир В'ятрович
Джерело: 24 Канал
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