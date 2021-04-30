Українці ще досі схильні думати, що декрети в нашій країні — це лише жіноча історія. Втім Україна хоч і дуже повільно, але рухається в бік декретного рівноправ'я.

Мабуть, більшість знає про декретні відпустки для татусів лише на прикладі скандинавських країн, які є лідерками з гендерної рівності. Про те, чому декрети для чоловіків — не сором і не привілей, а реальне право, яке має гарантувати держава – читайте далі.

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Ідея про декрет для татусів сприймають не всі в Україні

Дійсно, в Україні значну роль грають потужні стереотипи про гендерні ролі "тата-годувальника" і "маму-берегиню". Отже, сама ідея декретів для татусів сприймається в суспільстві з нерозумінням чи навіть осудом

Тому не кожен чоловік погодиться залишитись удома. Такої ж думки, на жаль, і чимало роботодавців. Ще донедавна право батька на декретну відпустку було похідним і залежним від права матері.

Тато міг піти у декрет тільки тоді, коли мама дитини повернулася на роботу на повний робочий день, і більше не претендує на декретні виплати. І тут на батьків чекали бюрократичні кола, опір роботодавців та решта труднощів.

Депутати проголосували закон про декретні відпустки для чоловіків.

15 квітня Верховна Рада ухвалила закон про декретні відпустки для чоловіків. Нарешті декрети тепер визначаються як рівне право кожного з батьків дитини – матері і батька. І чоловіки можуть на рівні з жінками претендувати на оплачувану відпустку для догляду за немовлям.

На додаток, відтепер татусі зможуть брати оплачувану двотижневу відпустку після народження дитини. Такою можливістю зможуть скористатися не лише чоловіки, чия офіційна дружина стала матір'ю. Закон охоплює ще й чоловіків у цивільному шлюбі, а також бабусь, дідусів або інших родичів, які доглядають за дитиною одинокої матері чи одинокого батька.



Чоловіки в Україні можуть брати декретну відпустку / Фот Unsplash

Такі зміни — не лише величезний поступ в бік гендерної рівності, а ще й можливість відновити баланс між роботою і домом для чоловіків, та зруйнувати стереотипи, що виховання дітей — це справа виключно жінок.

Не дарма в країнах з найбільш високим рівнем щастя та задоволеності життям, як-от у Данії, такі можливості для батьків уже давно є нормою.

Досвід європейських країн

Данські сім'ї у зв'язку з народженням дитини отримують 52 тижні відпустки. Майбутня мати бере 4 тижні до пологів і щонайменше 14 — після народження дитини. Упродовж 2 тижнів після пологів відпустку дають і чоловікам, а решту декретного часу батьки ділять самостійно.

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І більшість татусів-данців її таки беруть, адже у саме такий спосіб – через догляд та турботу за дитиною – той прекрасний зв'язок батьків з дітьми налагоджується швидше. І татусі вчаться виконувати ті справи, з якими традиційно стикаються жінки.

Довідка. Вперше у світі декретну відпустку для татусів законодавчо визнали в Норвегії майже 30 років тому. Вони теж мають обов'язкові 2 тижні для догляду за немовлям, і нині цією можливістю користуються 90% чоловіків.

Як свідчать дослідження, збільшення тривалості декретної відпустки в Норвегії призвело до змін у сприйнятті гендерних ролей. Чоловіки, народжені після 1993 року, виконують більше хатньої роботи проти тих, хто народився раніше.

І те, що Україна зробила реальний крок у бік гендерної рівності на законодавчому рівні, дає надію на зміну стереотипів у суспільстві і створення рівних умов як для жінок, так і чоловіків.

І це дає надію що зв'язок дитини й батька, який так довго нехтувався суспільними нормами, буде відновлено у великій кількості українських родин.