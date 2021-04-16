15 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 3695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною". Це ті зміни, які були ініційовані та розроблені нами разом з колегами та колежанками з МФО "Рівні можливості".

Важливий крок назустріч рівним правам і можливостям жінок і чоловіків в Україні та європейським стандартам в цій сфері.

​Читайте також В Україні чоловікам дозволили брати декретну відпустку

Рівність жінок та чоловіків у догляді за дітьми

Документ усуває штучні обмеження прав чоловіків на відпустку для догляду за дитиною. Він дає чоловікам можливість відігравати більшу роль у вихованні новонароджених і проявити своє відповідальне батьківство.

– Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку визначається, як рівне право кожного з батьків (матері та батька);

– Запроваджується новий вид відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 днів, який оплачується коштом роботодавця;

– Така відпустка може надаватися не тільки чоловікові, що перебуває в шлюбі з жінкою, яка народила дитину, але і батькові дитини, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але вони проживають разом;

– Відпустка також надається бабусі, дідусеві або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) виховує дитину одна (один);

– Законопроєкт закріплює право батьків неповнолітніх дітей, а також повнолітніх осіб з інвалідністю з дитинства на додаткову відпустку.

Дякую всім причетним, всім народним депутатам і депутаткам, які підтримали рівність жінок та чоловіків у догляді за дітьми.