Dell представила нові монітори для ігор
Під час виставки Gamescon компанія Dell представила два нових ігрових монітори з діагоналлю 24 і 27 дюймів. Обидві монітори мають швидкий час відповіді.
Про це повідомили у прес-службі компанії.
Раніше Dell випустила ігрову G-серію, до якої увійшли чотири моделі. Тепер компанія представила ще одну новинку у своєму ігровому портфоліо.
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Так, 24-дюймова модель має роздільну здатність FHD і розганяється до частоти 144 Гц. 27-дюймовий монітор отримав роздільну здатність QHD і до 155 Гц частоти.
Обидві моделі мають швидкий час відповіді – 1 мс для геймплея. Окрім того, користувачі можуть налаштовувати до трьох профілів і вибирати встановлені режими для оптимально персоналізованого ігрового процесу.
Ігрові монітори від Dell
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