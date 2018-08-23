Dell представила нові монітори для ігор

Під час виставки Gamescon компанія Dell представила два нових ігрових монітори з діагоналлю 24 і 27 дюймів. Обидві монітори мають швидкий час відповіді.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

Раніше Dell випустила ігрову G-серію, до якої увійшли чотири моделі. Тепер компанія представила ще одну новинку у своєму ігровому портфоліо.

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Так, 24-дюймова модель має роздільну здатність FHD і розганяється до частоти 144 Гц. 27-дюймовий монітор отримав роздільну здатність QHD і до 155 Гц частоти.

Обидві моделі мають швидкий час відповіді – 1 мс для геймплея. Окрім того, користувачі можуть налаштовувати до трьох профілів і вибирати встановлені режими для оптимально персоналізованого ігрового процесу.

Ігрові монітори від Dell

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