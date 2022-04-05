"Демілітаризовані" корови: жахливі кадри звірств окупантів з Чернігівщини

Російські окупанти неодноразово доводять, що їм без різниці, кого вбивати. Вони просто руйнують все, до чого тільки можуть дотягнутися.

Рятувальники оприлюднили фотографії жахливих звірств окупантів на Чернігівщині. На них просто боляче дивитися.

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Вбили навіть песика

Снаряди зараз знаходять практично повсюди: в погребах, у дворах будиночків, на вулиці. Загарбники навіть додумалися вбивати домашніх тварин. Неможливо зрозуміти, навіщо таке робити.

Обережно! Деякі фотографії можуть вас шокувати.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Оце уся армія росії – вбиває жінок, дітей, тварин. Цинічно і підло б'є у спину, а потім тікає з награбованим, залишаючи гнити навіть своїх убитих соотєчествєнніков, – наголошують в ДСНС.

Нагадаємо, хоч окупантів вдалося вибити з Чернігівщини, та голова місцевої ОВА В'ячеслав Чаус закликає переселенців поки не повертатися додому. В регіоні зараз проблеми з ресурсами, потрібен час, що навести зі всім лад. Зокрема, в області дуже багато мін.

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