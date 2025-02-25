Про це повідомила секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова, передає 24 Канал. До слова, Міністерство культури та стратегічних комунікацій виключило низку об'єктів із державного реєстру культурної спадщини.

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Крок до "очищення міського простору"

У міській раді зазначають – рішення ухвалили згідно з чинним законодавством та з дотриманням усіх необхідних процедур. Полтава позбувається "колоніальної спадщини" зі свого публічного простору.

Ці об'єкти не були створені для вшанування Полтави чи її жителів. Вони були маркерами імперського контролю, частиною російської пропаганди, що десятиліттями викривляла нашу історію. Це не про руйнування, а про усвідомлений крок очищення міського простору,

– сказала Ямщикова.

Вона також подякувала свідомим та небайдужим громадянам, що підтримують "цей важливий процес". Зокрема, в місті планують також прибрати інформаційні таблички на Пам'ятнику захисникам фортеці Полтава та коменданту О.С. Келіну.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по Полтаві 1 лютого загинула акторка та волонтерка Анастасія Кольвах. Дівчина була співавторкою постановок у "Театрі Сучасного Діалогу".