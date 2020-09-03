Святкування Дня Незалежності у 2020 році коштувало держбюджету України щонайменше 1,6 мільйона гривень. Проте в уряді та Київраді наполягають, що концерт у Києві за участю українських зірок був безкоштовним.

Зі слів представників влади, за попурі "Музична історія Незалежності" не заплатили ні копійки, повідомляє "Українська правда".

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Що розповіли в Міністерстві культури

Міністерство культури повідомило, що на святкування запланували витратити майже 1,5 мільйона гривень.

Урочистості на Софіївській площі коштували державі 881 тисячу гривень. Там Зеленський виголошував промову та вручав державні нагороди. Також на цій площі за участю президента співали гімн України та піднімали прапор.

Своєю чергою, святкування на Михайлівській площі коштувало 528 тисяч гривень. Зеленський та його дружина покладали там квіти до Стіни пам'яті загиблих за Україну.

Скільки грошей виділили з бюджету Києва

Київрада виділила 44,6 тисячі гривень на покладання квітів до пам'ятників Шевченка та Грушевського. Загальна сума фінансування урочистостей з міського бюджету становила 285 тисяч гривень.

Скільки коштувало попурі "Музична історія Незалежності"

Зі слів представників Мінкульту, на попурі за участю відомих українських артистів вони грошей не виділяли. Ба більше, міністерство взагалі нібито не долучали до створення концертної програми. Також від фінансувальння попурі відхрещуються і представники Київради. Тому хто фінансував нашумілий виступ українських зірок 24 серпня і чи взгалі їм за це платити якісь кошти – наразі невідомо.

Цікаво! Святкування Дня Незалежності у минулому 2019-му році коштувало для держбюджету 259,6 тисячі гривень, а для Києва – 290 тисяч гривень.

Відповідь Офісу президента

Представники Зеленського ніяк не прокоментували питання про оплату музичної програми та скандал щодо концерту на День Незалежності. Нагадаємо, українські артисти виконали попурі з 42 відомих пісень, але серед них були й хіти, на виконання яких автори дозволу не давали.

Кошторис урочистостей на Михайлівській площі / Фото "Українська правда"

Кошторис урочистостей на Софіївській площі / Фото "Українська правда"

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Скандал через святкування Дня Незалежності: коротко

До концерту залучили 18 українських музикантів. Вони виконали 17-хвилинне попурі з 42 найпопулярніших пісень незалежної України.

Попурі створив співак Дмитро Монатік.

Після закінчення святкування спалахнув конфлікт. Представники колективів "Бумбокс" та "Океан Ельзи" наголосили, що Монатік навіть не звертався до них щодо дозволу на виконання їхніх пісень.

Менеджер гурту "Бумбокс" Олексій Согомонов зауважив, що пісня "Вахтерам" російською мовою на Дні Незалежності України є абсолютно недоречною.

Також у мережі почалися активні дискусії щодо добору пісень і участі в концерті окремих артистів, що гастролювали в Росії чи колись підтримували "Партію Регіонів”.

Дивіться відео попурі на День Незалежності: