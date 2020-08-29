Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко припустив, що на День Незалежності українців могли роз'єднувати "зовнішні сили". Однак політик до кінця не впевнений в цьому.

Корнієнко вважає, що все-таки ворожі сили не надто навіювали подібні повідомлення. За словами очільника фракції, роз'єднанням могли займатись інші політичні сили. Про це він розповів в ефірі Радіо НВ.

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"Протиставленням займаються ті, кому хочеться займатися протиставленням. Це або наші політичні опоненти і спільнота навколо них в соціальних мережах... Можливо, і зовнішні сили. Не думаю, що вони тут сильно займалися цією інспірацією", – сказав Корнієнко.

Як в Україні минув День Незалежності

На офіційній частині заходів українські артисти виконали попурі "Пісенна історія України". Частину суспільства обурило, що деякі пісні співали російською мовою. Також причиною суперечок став скандал з неправомірним використанням музичних творів.

Крім цього, на День Незалежності у Києві пройшов Марш Захисників України, у якому взяли участь понад 10 тисяч осіб. Люди з'їхались до столиці із всієї країни. Українці, одягнені у вишиванки, йшли вулицею, тримаючи в руках синьо-жовті та червоно-чорні прапори.