У "Слузі народу" припустили, що роз'єднували українців на День Незалежності "зовнішні сили"
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко припустив, що на День Незалежності українців могли роз'єднувати "зовнішні сили". Однак політик до кінця не впевнений в цьому.
Корнієнко вважає, що все-таки ворожі сили не надто навіювали подібні повідомлення. За словами очільника фракції, роз'єднанням могли займатись інші політичні сили. Про це він розповів в ефірі Радіо НВ.
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"Протиставленням займаються ті, кому хочеться займатися протиставленням. Це або наші політичні опоненти і спільнота навколо них в соціальних мережах... Можливо, і зовнішні сили. Не думаю, що вони тут сильно займалися цією інспірацією", – сказав Корнієнко.
Як в Україні минув День Незалежності
На офіційній частині заходів українські артисти виконали попурі "Пісенна історія України". Частину суспільства обурило, що деякі пісні співали російською мовою. Також причиною суперечок став скандал з неправомірним використанням музичних творів.
Крім цього, на День Незалежності у Києві пройшов Марш Захисників України, у якому взяли участь понад 10 тисяч осіб. Люди з'їхались до столиці із всієї країни. Українці, одягнені у вишиванки, йшли вулицею, тримаючи в руках синьо-жовті та червоно-чорні прапори.