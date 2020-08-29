У Києві о 10:00 на хвилину зупинили роботу метрополітену. Таким чином, віддали шану українським захисникам, які втратили життя у боротьбі з ворогом.

Метро зупинили на хвилину пам'яті

Хвилину, на яку завмерло київське метро, назвали хвилиною пам’яті. Про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський у фейсбуці.

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Так метрополітен долучився до відзначення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави,

– написав Брагінський.

Що відомо про День пам’яті захисників України

День пам'яті захисників України відзначають 29 серпня, згідно з указом президента від 23 серпня 2019 року. У цей день вшановують військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, що загинули у боротьбі за Україну. У День пам'яті захисників України приспускають Державний Прапор України на спорудах органів влади, державних підприємств та організацій.

Зверніть увагу! Саме наприкінці серпня 2014 року сталась Іловайська трагедія. Українські бійці опинилися в кільці ворога. Росія запропонувала нашим воїнам вийти без зброї так званими "зеленими коридорами". 29 серпня у цих коридорах українських героїв підступно розстрілювали окупанти. Тоді загинули 366 українських воїнів, 429 – були поранені. Близько 3 сотень потрапили у полон.