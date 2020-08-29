День пам'яті захисників України: у Києві на хвилину зупинився метрополітен
У Києві о 10:00 на хвилину зупинили роботу метрополітену. Таким чином, віддали шану українським захисникам, які втратили життя у боротьбі з ворогом.
Метро зупинили на хвилину пам'яті
Хвилину, на яку завмерло київське метро, назвали хвилиною пам’яті. Про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський у фейсбуці.
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Так метрополітен долучився до відзначення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави,
– написав Брагінський.
Що відомо про День пам’яті захисників України
День пам'яті захисників України відзначають 29 серпня, згідно з указом президента від 23 серпня 2019 року. У цей день вшановують військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, що загинули у боротьбі за Україну. У День пам'яті захисників України приспускають Державний Прапор України на спорудах органів влади, державних підприємств та організацій.